Как правильно собирать берёзовый сок, и почему продукт из Беларуси выбирают даже в Нью-Йорке?

Новости Беларуси. Не зря наши предки назвали первый весенний месяц мартом. Всего неделю или две – время, когда березовым соком можно полакомиться без участия перерабатывающей промышленности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Просто выбрать любую березу нельзя. Надо найти так называемый зрелый лес. Подсочка – серьезное испытание для дерева, от неправильных действий оно может даже погибнуть.

Но если сделать все как надо, на столе у ​​вас будет напиток, полный минералов и витаминов. А вкусный какой! Недаром его любят не только в Беларуси. За настоящим эликсиром здоровья в лес направился корреспондент Петр Бутрим. Каждый март белорусский лесничий превращается хирурга. Ведь подсочка – дело тонкое и весьма ответственное. Главное здесь, как и в больнице, не навредить. К тому же все «пациенты» – в возрасте. Сок принимают только со зрелых берез.

Петр Бутрим, корреспондент:

Собирать весенний напиток лучше всего подальше от дороги и населенных пунктов, на вот таких участках в самой чаще леса. Кстати, именно днем береза отдает больше сока. Как видим, всего за несколько часов более пяти литров свежего и полезного для здоровья.

Этому насаждению 56 лет. Но на качестве березовика годы чаще всего не отражаются. Разве что долгожданный продукт будет более сладким. А если есть в лесу очереди, то и людям по душе.

Сергей Куличык, лесничий Малоритского лесничества:

Люди очень активны. Едут за соком. Сок забирается, как говорят, прямо с колес. Не успевает набежать, приезжают и с радостью забирают его.

Но лесничие уверены: народного напитка хватит всем. Весна пришла раньше, а значит, будет щедрой не только на тепло.

Березовик в этом году льется рекой. Урожай будет почти вдвое больше. Сбор скорее всего продолжится до самого апреля. в отличии от предыдущего беднейшего сезона.

Буквально с температуры минусовой мы перешли на 15-20 градусов. Дня три-четыре, максимум неделю сок шел и остановился. Почки пустило, и сока не стало.

Постепенно заполняется и годовой запас витаминов для семьи Терпицких. На березовой плантации все – от детей до дедушки. Он здесь в роли учителя.

Березовый сок уже давно завоевал сердца не только соседей из-за рубежа, но и гурманов далеко на западе. Только там цена за литр нашего натурального продукта стремится к 10 долларам. А вот вокруг березы – не более 20 копеек. И ограничений по количеству сбора нет.

Марина Анохова, жительница Бреста:

Заготавливаем на зиму. Пьют дети, муж, сами любим. Потому что натуральное, экологически чистый лес. Только надо не только приехать и взять как в магазине. А тут ходить по лесу. Заодно и подышим свежим воздухом.

А то, что не попадет сразу на стол, отправят на переработку. Этот завод возьмет на себя как минимум 350 тонн. Полные цистерны с лесничеств приходят каждые несколько часов. Более половины от запланированных литров уже в стекле. Вместе с сахаром, мятой, шиповником или яблоком – все на вкус клиента.

Валентина Григорук, главный технолог предприятия:

Очень много мы отгружаем в Россию. И ведем переговоры еще с заинтересованными странами, которые хотят у нас брать березовый сок.

Свою заинтересованность в березовом соке сегодня проявляют и европейцы, в частности из Италии и Германии. Поэтому ответственность за качество продукта здесь двойная. Заранее сырье проверяют в лаборатории. Именно она отбирает образцы и в итоге решает, пригоден ли сок для производства.

Смотрим на свет: сок не содержит посторонних примесей. Не мутный. Определяем содержание растворимых сухих веществ на рефрактометре.

Меньше тестов и приборов, но больше души на кухне Раисы Грищени. Этой весной женщина заготовила рекордные для себя 150 литров сока.

Закатываем с карамелью, мелиссой. По возможности можно и с изюмом, и с лимоном. Вот, последнюю банку докатали. По рецептам березового сока она может написать целую кулинарную книгу. Вариаций много, как и достоинств самого напитка.

Раиса Грищеня, жительница Больших Радваничей:

Он ничем не отстает, будем говорить, от яблочных соков, клюквы. Это очистка организма.

Нравится лесной эликсир и гостям нашей страны. Ли Пэйджен попробовал еще на первом курсе, и это была любовь с первого взгляда.

Ли Пэйджен, студент Брестского государственного технического университета:

Когда я первый раз попробовал у вас березовый сок, мне очень понравилось. Просто я такого не пробовал никогда, для меня это интересно, чудесно. Натуральный. Вкус такой приятный. И когда пьешь, чувствуешь себя очень хорошо, очень приятно. Надо отметить, что потребители чаще отдают предпочтение именно натуральным рецептам. Мода на здоровый образ жизни возвращается. Поэтому березовый сок сегодня легко найти даже в магазинах за океаном. Например, на американском рынке. Жители Нью-Йорка не дадут соврать. Сергей, житель Нью-Йорка:

В Нью-Йорке большой выбор продукции, особенно мне нравится белорусское. Белорусского березового сока здесь большой выбор. Я очень рад этому.