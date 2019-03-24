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Как правильно собирать берёзовый сок, и почему продукт из Беларуси выбирают даже в Нью-Йорке?

24 марта 2019 17:01
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Новости Беларуси. Не зря наши предки назвали первый весенний месяц мартом. Всего неделю или две – время, когда березовым соком можно полакомиться без участия перерабатывающей промышленности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Как правильно собирать берёзовый сок, и почему продукт из Беларуси выбирают даже в Нью-Йорке?-1

Просто выбрать любую березу нельзя. Надо найти так называемый зрелый лес. Подсочка – серьезное испытание для дерева, от неправильных действий оно может даже погибнуть.

Как правильно собирать берёзовый сок, и почему продукт из Беларуси выбирают даже в Нью-Йорке?-4

Но если сделать все как надо, на столе у ​​вас будет напиток, полный минералов и витаминов. А вкусный какой! Недаром его любят не только в Беларуси. За настоящим эликсиром здоровья в лес направился корреспондент Петр Бутрим.

Каждый март белорусский лесничий превращается хирурга. Ведь подсочка – дело тонкое и весьма ответственное. Главное здесь, как и в больнице, не навредить. К тому же все «пациенты» – в возрасте. Сок принимают только со зрелых берез.

Как правильно собирать берёзовый сок, и почему продукт из Беларуси выбирают даже в Нью-Йорке?-7

Петр Бутрим, корреспондент:
Собирать весенний напиток лучше всего подальше от дороги и населенных пунктов, на вот таких участках в самой чаще леса. Кстати, именно днем береза отдает больше сока. Как видим, всего за несколько часов более пяти литров свежего и полезного для здоровья.

Как правильно собирать берёзовый сок, и почему продукт из Беларуси выбирают даже в Нью-Йорке?-10

Этому насаждению 56 лет. Но на качестве березовика годы чаще всего не отражаются. Разве что долгожданный продукт будет более сладким. А если есть в лесу очереди, то и людям по душе.

Как правильно собирать берёзовый сок, и почему продукт из Беларуси выбирают даже в Нью-Йорке?-13

Как правильно собирать берёзовый сок, и почему продукт из Беларуси выбирают даже в Нью-Йорке?-15

Сергей Куличык, лесничий Малоритского лесничества:
Люди очень активны. Едут за соком. Сок забирается, как говорят, прямо с колес. Не успевает набежать, приезжают и с радостью забирают его.

Как правильно собирать берёзовый сок, и почему продукт из Беларуси выбирают даже в Нью-Йорке?-18

Но лесничие уверены: народного напитка хватит всем. Весна пришла раньше, а значит, будет щедрой не только на тепло.

Как правильно собирать берёзовый сок, и почему продукт из Беларуси выбирают даже в Нью-Йорке?-21

Березовик в этом году льется рекой. Урожай будет почти вдвое больше. Сбор скорее всего продолжится до самого апреля. в отличии от предыдущего беднейшего сезона.

Как правильно собирать берёзовый сок, и почему продукт из Беларуси выбирают даже в Нью-Йорке?-24

Буквально с температуры минусовой мы перешли на 15-20 градусов. Дня три-четыре, максимум неделю сок шел и остановился. Почки пустило, и сока не стало.

Как правильно собирать берёзовый сок, и почему продукт из Беларуси выбирают даже в Нью-Йорке?-27

Постепенно заполняется и годовой запас витаминов для семьи Терпицких. На березовой плантации все – от детей до дедушки. Он здесь в роли учителя.

Как правильно собирать берёзовый сок, и почему продукт из Беларуси выбирают даже в Нью-Йорке?-30

Березовый сок уже давно завоевал сердца не только соседей из-за рубежа, но и гурманов далеко на западе. Только там цена за литр нашего натурального продукта стремится к 10 долларам. А вот вокруг березы – не более 20 копеек. И ограничений по количеству сбора нет.

Как правильно собирать берёзовый сок, и почему продукт из Беларуси выбирают даже в Нью-Йорке?-33

Марина Анохова, жительница Бреста:
Заготавливаем на зиму. Пьют дети, муж, сами любим. Потому что натуральное, экологически чистый лес. Только надо не только приехать и взять как в магазине. А тут ходить по лесу. Заодно и подышим свежим воздухом.

Как правильно собирать берёзовый сок, и почему продукт из Беларуси выбирают даже в Нью-Йорке?-36

А то, что не попадет сразу на стол, отправят на переработку. Этот завод возьмет на себя как минимум 350 тонн. Полные цистерны с лесничеств приходят каждые несколько часов. Более половины от запланированных литров уже в стекле. Вместе с сахаром, мятой, шиповником или яблоком – все на вкус клиента.

Как правильно собирать берёзовый сок, и почему продукт из Беларуси выбирают даже в Нью-Йорке?-39

Как правильно собирать берёзовый сок, и почему продукт из Беларуси выбирают даже в Нью-Йорке?-41

Как правильно собирать берёзовый сок, и почему продукт из Беларуси выбирают даже в Нью-Йорке?-43

Валентина Григорук, главный технолог предприятия:
Очень много мы отгружаем в Россию. И ведем переговоры еще с заинтересованными странами, которые хотят у нас брать березовый сок.

Как правильно собирать берёзовый сок, и почему продукт из Беларуси выбирают даже в Нью-Йорке?-46

Свою заинтересованность в березовом соке сегодня проявляют и европейцы, в частности из Италии и Германии. Поэтому ответственность за качество продукта здесь двойная. Заранее сырье проверяют в лаборатории. Именно она отбирает образцы и в итоге решает, пригоден ли сок для производства.

Как правильно собирать берёзовый сок, и почему продукт из Беларуси выбирают даже в Нью-Йорке?-49

Как правильно собирать берёзовый сок, и почему продукт из Беларуси выбирают даже в Нью-Йорке?-51

Смотрим на свет: сок не содержит посторонних примесей. Не мутный. Определяем содержание растворимых сухих веществ на рефрактометре.

Как правильно собирать берёзовый сок, и почему продукт из Беларуси выбирают даже в Нью-Йорке?-54

Меньше тестов и приборов, но больше души на кухне Раисы Грищени. Этой весной женщина заготовила рекордные для себя 150 литров сока.

Как правильно собирать берёзовый сок, и почему продукт из Беларуси выбирают даже в Нью-Йорке?-57

Как правильно собирать берёзовый сок, и почему продукт из Беларуси выбирают даже в Нью-Йорке?-59

Закатываем с карамелью, мелиссой. По возможности можно и с изюмом, и с лимоном. Вот, последнюю банку докатали.

По рецептам березового сока она может написать целую кулинарную книгу. Вариаций много, как и достоинств самого напитка.

Как правильно собирать берёзовый сок, и почему продукт из Беларуси выбирают даже в Нью-Йорке?-62

Раиса Грищеня, жительница Больших Радваничей:
Он ничем не отстает, будем говорить, от яблочных соков, клюквы. Это очистка организма.

Как правильно собирать берёзовый сок, и почему продукт из Беларуси выбирают даже в Нью-Йорке?-65

Нравится лесной эликсир и гостям нашей страны. Ли Пэйджен попробовал еще на первом курсе, и это была любовь с первого взгляда.

Как правильно собирать берёзовый сок, и почему продукт из Беларуси выбирают даже в Нью-Йорке?-68

Ли Пэйджен, студент Брестского государственного технического университета:
Когда я первый раз попробовал у вас березовый сок, мне очень понравилось. Просто я такого не пробовал никогда, для меня это интересно, чудесно. Натуральный. Вкус такой приятный. И когда пьешь, чувствуешь себя очень хорошо, очень приятно.

Надо отметить, что потребители чаще отдают предпочтение именно натуральным рецептам. Мода на здоровый образ жизни возвращается. Поэтому березовый сок сегодня легко найти даже в магазинах за океаном. Например, на американском рынке. Жители Нью-Йорка не дадут соврать.

Сергей, житель Нью-Йорка:
В Нью-Йорке большой выбор продукции, особенно мне нравится белорусское. Белорусского березового сока здесь большой выбор. Я очень рад этому.

Как правильно собирать берёзовый сок, и почему продукт из Беларуси выбирают даже в Нью-Йорке?-71

Таким образом в любом конце планеты можно встретить самую вкусную часть белорусского весны. А значит, ее наступление почувствовали повсюду.

# Березовый сок # общество # Фотофакт

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