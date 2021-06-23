«Радуемся воде, купаемся». О чём стоит помнить, отдыхая у водоёма с детьми?

Новости Беларуси. Следствие жаркой погоды – печальная статистика от ОСВОД. В списке утонувших за последние дни несколько десятков человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только в Могилевской области за выходные – пятеро. Юлия Мычка пообщалась с отдыхающими.

В эти жаркие дни озеро в Печерском лесопарке превратилось в настоящий магнит. Даже в начале рабочей недели здесь около 500 человек, а в выходные было в 10 раз больше. В знойные дни люди бегут из раскаленных каменных джунглей к воде. Для родителей с маленькими детьми источники живительной влаги – это настоящий спасательный круг.