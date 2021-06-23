Прямой эфир

«Радуемся воде, купаемся». О чём стоит помнить, отдыхая у водоёма с детьми?

23 июня 2021 21:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Следствие жаркой погоды – печальная статистика от ОСВОД. В списке утонувших за последние дни несколько десятков человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только в Могилевской области за выходные – пятеро.

Юлия Мычка пообщалась с отдыхающими.

«Радуемся воде, купаемся». О чём стоит помнить, отдыхая у водоёма с детьми?-1

В эти жаркие дни озеро в Печерском лесопарке превратилось в настоящий магнит. Даже в начале рабочей недели здесь около 500 человек, а в выходные было в 10 раз больше. В знойные дни люди бегут из раскаленных каменных джунглей к воде. Для родителей с маленькими детьми источники живительной влаги – это настоящий спасательный круг.

«Радуемся воде, купаемся». О чём стоит помнить, отдыхая у водоёма с детьми?-4

Елизавета Лапкова, жительница Могилева:
Мы в первый раз пришли. Просто жалко детей, сидеть в квартире и тратить время в бетонных стенах. Радуемся воде, купаемся, вчера на речке были, пробуем озеро сегодня. 
Как вы за тремя успеваете следить? Сложно? 
Сложно. Но того стоит.

«Радуемся воде, купаемся». О чём стоит помнить, отдыхая у водоёма с детьми?-7

Кристина Реянтович, жительница Могилева:
Жарко, детям нравится купаться, хорошая погода, пляж, солнце. Почему бы не воспользоваться? Холод этот надоел. А так – легко оделись (платье, юбку, шорты) и вперед пошли.

Читайте также:

«Сложилась довольна плохая ситуация». ОСВОД рассказал, почему тонут дети

В первый раз – предупреждение. Сколько придётся заплатить за купание в необорудованном месте?

«Мама просто его не углядела». Ребёнок пропал на берегу водоёма, и вот где нашёлся

# Водоемы Беларуси # общество # Юлия Мычка # Елизавета Лапкова # Кристина Реянтович # Татьяна Климова # Константин Иванов # Сергей Афанасьев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Мама просто его не углядела». Ребёнок пропал на берегу водоёма, и вот где нашёлся
23 июня 2021 20:54

«Мама просто его не углядела». Ребёнок пропал на берегу водоёма, и вот где нашёлся

«Сложилась довольна плохая ситуация». ОСВОД рассказал, почему тонут дети
23 июня 2021 20:50

«Сложилась довольна плохая ситуация». ОСВОД рассказал, почему тонут дети

В первый раз – предупреждение. Сколько придётся заплатить за купание в необорудованном месте?
23 июня 2021 20:47

В первый раз – предупреждение. Сколько придётся заплатить за купание в необорудованном месте?