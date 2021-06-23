«Радуемся воде, купаемся». О чём стоит помнить, отдыхая у водоёма с детьми?
Новости Беларуси. Следствие жаркой погоды – печальная статистика от ОСВОД. В списке утонувших за последние дни несколько десятков человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только в Могилевской области за выходные – пятеро.
Юлия Мычка пообщалась с отдыхающими.
В эти жаркие дни озеро в Печерском лесопарке превратилось в настоящий магнит. Даже в начале рабочей недели здесь около 500 человек, а в выходные было в 10 раз больше. В знойные дни люди бегут из раскаленных каменных джунглей к воде. Для родителей с маленькими детьми источники живительной влаги – это настоящий спасательный круг.
Елизавета Лапкова, жительница Могилева:
Мы в первый раз пришли. Просто жалко детей, сидеть в квартире и тратить время в бетонных стенах. Радуемся воде, купаемся, вчера на речке были, пробуем озеро сегодня.
– Как вы за тремя успеваете следить? Сложно?
– Сложно. Но того стоит.