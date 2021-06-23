«Мама просто его не углядела». Ребёнок пропал на берегу водоёма, и вот где нашёлся

Новости Беларуси. Следствие жаркой погоды – печальная статистика от ОСВОД. В списке утонувших за последние дни несколько десятков человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только в Могилевской области за выходные – пятеро. «Сложилась довольна плохая ситуация». ОСВОД рассказал, почему тонут дети

В отличие от детей, релаксировать на пляже по полной программе у родителей вряд ли получится. Взрослые на берегу, и уж тем более в воде, в состоянии постоянной бдительности. Всего одна секунда невнимания, и можно не избежать беды.