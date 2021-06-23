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«Мама просто его не углядела». Ребёнок пропал на берегу водоёма, и вот где нашёлся

23 июня 2021 20:54
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Новости Беларуси. Следствие жаркой погоды – печальная статистика от ОСВОД. В списке утонувших за последние дни несколько десятков человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только в Могилевской области за выходные – пятеро.

«Сложилась довольна плохая ситуация». ОСВОД рассказал, почему тонут дети

«Мама просто его не углядела». Ребёнок пропал на берегу водоёма, и вот где нашёлся-1

В отличие от детей, релаксировать на пляже по полной программе у родителей вряд ли получится. Взрослые на берегу, и уж тем более в воде, в состоянии постоянной бдительности. Всего одна секунда невнимания, и можно не избежать беды.

«Мама просто его не углядела». Ребёнок пропал на берегу водоёма, и вот где нашёлся-3

Татьяна Климова, старшая медсестра Печерской спасательной станции:
Даже был на днях такой случай. Прибежала мама и говорит: у меня пропал сын. Группа водолазов дежурной смены выехала на этот пляж, уже надели гидрокостюмы. И почему-то ребенок игрался с утками в кустах. И мама просто его не углядела, и мама была в такой панике. Видеть ее слезы – это ужасно.

# Водоемы Беларуси # Юлия Мычка # Елизавета Лапкова # Кристина Реянтович # Татьяна Климова # Константин Иванов # Сергей Афанасьев

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