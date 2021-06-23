«Сложилась довольна плохая ситуация». ОСВОД рассказал, почему тонут дети

Новости Беларуси. Следствие жаркой погоды – печальная статистика от ОСВОД. В списке утонувших за последние дни несколько десятков человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только в Могилевской области за выходные – пятеро. В первый раз – предупреждение. Сколько придётся заплатить за купание в необорудованном месте?

Такой наплыв отдыхающих для станций спасения – небывалая нагрузка. К тому же, когда на оборудованных пляжах явный аншлаг, люди переходят на пустые берега, и это еще хуже. Многие игнорируют предупреждения об опасности и запрете купания.

Константин Иванов, председатель Могилевской областной организации ОСВОД:

На сегодня сложилась довольна плохая ситуация на водоемах области. Только за выходные при купании у нас погибли пять человек. На сегодня при купании погибли 9 человек, из них трое детей. Анализируя причины, можно сказать, что дети до 10 лет гибнут в основном потому, что остаются без присмотра взрослых, дети постарше – из-за своей неосторожности и несоблюдения правил поведения у воды.