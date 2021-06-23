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«Сложилась довольна плохая ситуация». ОСВОД рассказал, почему тонут дети

23 июня 2021 20:50
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Новости Беларуси. Следствие жаркой погоды – печальная статистика от ОСВОД. В списке утонувших за последние дни несколько десятков человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только в Могилевской области за выходные – пятеро.

В первый раз – предупреждение. Сколько придётся заплатить за купание в необорудованном месте?

«Сложилась довольна плохая ситуация». ОСВОД рассказал, почему тонут дети-1

Такой наплыв отдыхающих для станций спасения – небывалая нагрузка. К тому же, когда на оборудованных пляжах явный аншлаг, люди переходят на пустые берега, и это еще хуже. Многие игнорируют предупреждения об опасности и запрете купания.

«Сложилась довольна плохая ситуация». ОСВОД рассказал, почему тонут дети-4

Константин Иванов, председатель Могилевской областной организации ОСВОД:
На сегодня сложилась довольна плохая ситуация на водоемах области. Только за выходные при купании у нас погибли пять человек. На сегодня при купании погибли 9 человек, из них трое детей. Анализируя причины, можно сказать, что дети до 10 лет гибнут в основном потому, что остаются без присмотра взрослых, дети постарше – из-за своей неосторожности и несоблюдения правил поведения у воды.

«Сложилась довольна плохая ситуация». ОСВОД рассказал, почему тонут дети-7

Что касается взрослых, то из шести погибших пять были в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы не позволить этим печальным цифрам расти и уберечь людей от гибели на воде, ежедневно по береговым линиям патрулируют сразу несколько служб. Участковые, работники МЧС, ОСВОДа, а также отдела образования организовывают ежедневные мобильные рейды. Особое внимание – детям, которые находятся у воды без присмотра взрослых, а также любителям пригубить спиртное.

# Утопления # общество # Юлия Мычка # Елизавета Лапкова # Кристина Реянтович # Татьяна Климова # Константин Иванов # Сергей Афанасьев # Фотофакт

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