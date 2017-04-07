Ярмарка вакансий в Минске. 7 апреля более 400 человек искали предложения от работодателей в Ленинском районе

Новости Беларуси. Выбирай и работай. 7 апреля в Ленинском районе прошла ставшая уже традиционной ярмарка вакансий. На этот раз было многолюдно. Более 400 человек с самого утра обступили столы работодателей. Но и организаторам было что предложить. 27 предприятий представили около 400 вакансий.
Выйти с ярмарки можно было как потенциальным рабочим, так и с надеждой на управляющую должность. Зарплаты варьировались от 300 рублей до двух тысяч, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Светлана Ераховец, начальник межрайонного отдела трудоустройства управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Предусмотрено сотрудниками службы занятости оказание содействия в составлении резюме, также консультирование того, каким образом заниматься поиском работы, где можно найти информацию, например, в интернет-ресурсе.
Эта ярмарка для Ленинского района стала уже третьей в 2017 году. Планируется, что в дальнейшем они будут проходить каждую неделю.