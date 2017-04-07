Ярмарка вакансий в Минске. 7 апреля более 400 человек искали предложения от работодателей в Ленинском районе

Новости Беларуси. Выбирай и работай. 7 апреля в Ленинском районе прошла ставшая уже традиционной ярмарка вакансий. На этот раз было многолюдно. Более 400 человек с самого утра обступили столы работодателей. Но и организаторам было что предложить. 27 предприятий представили около 400 вакансий.

Выйти с ярмарки можно было как потенциальным рабочим, так и с надеждой на управляющую должность. Зарплаты варьировались от 300 рублей до двух тысяч, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.