Наши страны объединяет многое: украинская диаспора присоединилась к субботнику в Минске

Новости Беларуси. На бульваре Шевченко и в Киевском сквере Минска 8 апреля было как никогда многолюдно. Сделать город ярче после зимы, придать уют излюбленным местам отдыха взялись сотни человек. Благоустройством в Центральном районе столицы в этот день занимаются повсеместно.

Здесь же к акции присоединились представители украинской диаспоры.

Вместе с белорусами они разделили не только труд, но и хлеб.