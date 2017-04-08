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Наши страны объединяет многое: украинская диаспора присоединилась к субботнику в Минске

08 апреля 2017 11:39
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Новости Беларуси. На бульваре Шевченко и в Киевском сквере Минска 8 апреля было как никогда многолюдно. Сделать город ярче после зимы, придать уют излюбленным местам отдыха взялись сотни человек. Благоустройством в Центральном районе столицы в этот день занимаются повсеместно.

Здесь же к акции присоединились представители украинской диаспоры.

Вместе с белорусами они разделили не только труд, но и хлеб.

Наши страны объединяет многое: украинская диаспора присоединилась к субботнику в Минске-1

Виктор Гутовский, участник субботника:
Наши страны объединяет многое. Поскольку мы жили когда-то в одной стране, эта дружба белорусского и украинского народов длится веками.

Сегодня мы пришли к памятнику Шевченко, который объединяет белорусский и украинский народы.

Игорь Бузовский, глава администрации Центрального района Минска:
Никогда не помешает лишний раз убраться, в том числе и дружной такой, большой семьей. Которая сегодня собрала не только минчан, не только жителей столицы, но и нашу, белорусскую диаспору украинцев. Этнических украинцев, которые присоединились в сквере Шевченко, рядом с кинотеатром «Киев» провести с ними такое мероприятие по благоустройству Минска.

Очистка фонтана, окраска лавочек и подготовка почвы для клумб. Всего в весенних субботниках в Центральном районе Минска примут участие около 100 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Игорь Бузовский # Субботники в Беларуси # Фотофакт # Виктор Гутовский

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