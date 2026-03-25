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«Радость» стартует 25 марта. Квест для взрослых и мастер-классы – чем удивит пасхальный фестиваль

25 марта 2026 10:01
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Радость начинается сегодня. С 25 марта по 5 апреля в духовно-просветительском центре «Ковчег» Свято-Елисаветинского монастыря пройдет пасхальный православный фестиваль «Радость».

И подробнее о нем в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь рассказали Анна Вербицкая, куратор мероприятия, и Михаил Фархутдинов, руководитель проектов. 

«Радость» стартует 25 марта. Квест для взрослых и мастер-классы – чем удивит пасхальный фестиваль -2

Ольга Бурлакова, ведущая:
Чем этот фестиваль будет отличаться от прошлых?

Анна Вербицкая, куратор фестиваля «Радость»:
В этом году у нас кроме большого количества концертов, спектаклей, театрального фестиваля, мастер-классов для детей, кинопоказов, различных активностей, из нового будет квест для взрослых, он будет по теме «Борьба с грехами». Там ничего сложного, никаких соревновательных действий не нужно делать, но благодаря высказываниям и цитатам святых отцов взрослый человек может подумать о своих грехах и найти какую-то альтернативу добродетели, которая может ему помочь в борьбе с грехом. Допустим, жадность заменить на щедрость, неблагодарность заменить на благодарность. То есть вот такой будет интересный квест.

Пасхальный фестиваль «Радость» пройдет в Минске с 25 марта по 5 апреля

«Радость» стартует 25 марта. Квест для взрослых и мастер-классы – чем удивит пасхальный фестиваль -4

Анна Вербицкая:
Для детей у нас среди мастер-классов постоянных кукольного театра «Батлейка» в этом году будет организована детская экспозиция по теме «Райский сад». Можно будет прогуляться и познакомиться с тем, как шло сотворение мира. Будут отрывки из бытия, будет оформление в этой теме. Будут яблоки, будет запретный плод. Обязательно можно будет задуматься о роли ограничения в нашей жизни, о том, как это неплохо ограничивать себя, о том, что это какая-то ступенька на пути к большей радости. Также у нас в этом году впервые проводится детский конкурс пластилиновых фигур, тоже на тему райского сада. На фестивале можно будет увидеть выставку этих работ, как юные дарования Минска и Минского района понимают тему райского сада. 

Подробности в видео.

# Пасха # Религия # Праздник в городе

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