Время пробуждения! Как обитатели Минского зоопарка встречают первые теплые дни

Алина Трус, корреспондент:

Весна уверенно вступает в свои права, и вместе с природой пробуждаются обитатели Минского зоопарка. Любопытно посмотреть, как каждый из них встречает теплые дни.

Кто-то сразу полон энергии, а кому-то нужно время, чтобы привыкнуть к новому ритму жизни. С первым потеплением в феврале вышли из спячки знаменитые Тристан и Нюра. Холода перенесли хорошо, набирались сил. Сейчас медвежата особенно игривы, много времени проводят на улице и даже не скрываются от папарацци. В Минском зоопарке после спячки проснулись бурые медведи

Татьяна Солтысова, младший научный сотрудник Минского зоопарка:

Тристан у нас стабильно спит зимами, и он еще улегся спать до Нового года. Нюра у нас обычно очень неугомонная девочка, но эта зима усыпила даже ее. Большие снегопады, серьезное похолодание, и она наконец улеглась спать. Правда, произошло это уже в январе. Но тем не менее, в этом году наши медведи нас порадовали, оба выспались. И вышли из спячки все как положено. Сейчас у них весна, весна в душе, весна в сердце.