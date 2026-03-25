Результат важнее внешних оценок. Алена Дзиодзина объяснила философию власти Президента

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.

Алена Дзиодзина, психолог:

Встречаясь с журналистами 20 марта, Александр Лукашенко сказал о том, что за власть не держится. «Я не думаю о том, как ее сохранить. Я уже вот так этого наелся», – не скрывал Президент Беларуси своей философии. Нетипичная фраза из уст человека, в чьих руках власть и ответственность за большую страну. Правда же? С одной стороны, когнитивный диссонанс вызывает наш образ мышления, когда мы привыкли думать, что если человек занимает должность в правительстве – это значит, что сохранить власть является чуть ли не самоцелью.

Алена Дзиодзина:

Не буду спорить, что представления о мотивах политиков сформировались в обществе не на пустом месте и политический мир правда полон людьми, которые по самым разным причинам настолько дорожат должностью, что, принимая решение, становятся слишком удобными. Справедливо отметить, что далеко не всегда за стремлением угождать или отвечать чьим-либо ожиданиям стоят какие-то злые умыслы. Человек может просто хотеть одобрение за свою работу, как подтверждение своей эффективности на занимаемой должности. Когда, например, сверхважно принести пользу, сверхважно справиться и при этом сверх страшно встретиться с недовольством и чередой обвинений. Поэтому хочется угождать, быть удобным и уступать там, где не должен.