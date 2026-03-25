Пасхальный фестиваль «Радость» пройдет в Минске с 25 марта по 5 апреля

В Минске все готово к традиционному пасхальному фестивалю «Радость». Он начнется сегодня, 25 марта, и пройдет по 5 апреля в духовно‑просветительском центре «Ковчег» Свято‑Елисаветинского монастыря. В течение двух недель здесь будут идти спектакли, концерты, кукольные представления и квесты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Программа рассчитана на всю семью. Одним из главных событий станет большая выставка‑ярмарка. В 2026 году в ней участвуют около 40 монастырей и храмов из Беларуси, России, Сербии, Греции, Сирии, Молдовы и Палестины. Иконы, книги, травяные сборы, масла, церковная утварь и изделия ремесленников. Впервые свои работы представит Александро‑Невская лавра из Санкт-Петербурга.

С 3 по 5 апреля в рамках фестиваля состоится благотворительная ярмарка ремесленников «Добродел». Организаторы обещают: фестиваль станет не только культурным событием, но и местом встречи, где можно прочувствовать атмосферу Пасхи еще задолго до самого праздника.