«Радиационная обстановка остаётся в норме». Как Беларусь справляется с последствиями Чернобыля?

26 апреля стоит в особом ряду памятных дат Беларуси и всего мира. 36 лет назад произошла авария на Чернобыльской АЭС, которую можно считать самой крупной катастрофой современности, общенациональным бедствием, затронувшим судьбы миллионов людей, проживающих на огромной территории. Этот день позволяет отдать должное людям, которые принимали и принимают участие в ликвидации последствий несчастных случаев, связанных с радиацией. Среди них гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Зоя Трафимчик, заместитель начальника службы радиационного мониторинга «Белгидромета». Когда узнало общество о чернобыльской катастрофе? Александра Каштанова, ведущая:

36 лет назад, 26 апреля. Каким для вас был этот день? Вы помните, как все произошло? Как вы узнали об этой страшной аварии?

Зоя Трафимчик, заместитель начальника службы радиационного мониторинга «Белгидромета»:

Я была студенткой, день для меня был совершенно обычным, как и для большинства граждан нашей страны и всего мира. В этот день не было объявления, да и в последующие дни. О чернобыльской катастрофе узнали все гораздо позже. Сразу, опережая события, скажу, что отсутствие первичного информирования в последующем стало уроком Чернобыля и легло в основу принятия решений по усилению ядерной радиационной безопасности не только в Беларуси, но и во всем мире. Дмитрий Потапович, ведущий:

Вы работали в Комчернобыле и были координатором международной программы сотрудничества для реабилитации. В чем была ваша деятельность там?

Зоя Трафимчик:

Конечно, дело минувших дней, как раз таки была сформирована программа на местном, национальном, международном, уровнях, это было уже 15 лет после чернобыльской катастрофы, накануне 20-летия. Когда у нас у всех, у государства, которое вело уже много лет масштабные государственные программы преодоления последствий, занималось переселением людей... 137 000 людей переселено нашим государством в чистые районы. Мы потеряли 500 населенных пунктов. Спустя годы государство и все мы увидели, что нужно делать новый шаг в будущее, несмотря на все горе, несмотря на объявление Республики Беларусь зоной экологического бедствия практически сразу после чернобыльской катастрофы. Важно сказать, что программа носила местный характер и была лишь дополнением к государственным программам, которые несли основную тяжесть преодоления последствий. Да и сегодня Беларусь продолжает системно и последовательно эту работу. К сожалению, сегодня мало слышится международного участия. Оно достаточно скромное и локальное. Как в Беларуси устраняют последствия чернобыльской катастрофы?

Александра Каштанова:

Как сегодня эксперты и общественность оценивают эти результаты и реальные масштабы, которые произошли с нашей страной после аварии? Как ведется сейчас реализация программ, направленных именно на преодоление последствий? Зоя Трафимчик:

Деятельность, которой я занимаюсь в составе коллективов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, в составе «Белгидромета», его службы радиационного мониторинга, филиалов «Белгидромета», которые работают во всех областных центрах, я хочу сказать, что мы тоже работаем по государственной программе Чернобыля в части контроля радиоактивного загрязнения всей территории, в части проведения радиационного мониторинга. Находимся в тесном взаимодействии с нашими коллегами. Я сегодня на программу принесла тоненькую книжечку, которая называется «Перечень населенных пунктов и объектов, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения». В этой маленькой книжечке сосредоточена судьба пострадавших территорий, людей, социальная защита, какие-то экономические вопросы. Если откроем эту книжечку, то увидим населенные пункты (2022), которые 36 лет спустя находятся в зонах радиоактивного загрязнения. Наша команда, служба радиационного мониторинга отбирает огромное количество проб почвы, чтобы произвести замеры цезия, стронция, плутония в лабораториях. Проводится аккредитация лабораторий. На все это выделяется государственный бюджет, закупается оборудование, обучаются специалисты, только лишь для того, чтобы тщательно знать эти потенциальные риски, управлять ими. В 60-е годы у нас в республике было только 6 пунктов наблюдения, а после чернобыльской катастрофы была создана система коллективами Минприроды, «Белгидромета», службой радиационного мониторинга, у нас сейчас 120 пунктов наблюдения за объектами окружающей среды.

Дмитрий Потапович:

Правильно я понимаю, что это и есть один из уроков для всего мира, для Беларуси, касательно аварии? То есть больше уделять внимания защите. Зоя Трафимчик:

Да, много уроков чернобыльской аварии, но вместе с вами позволю себе порассуждать, что главный урок – быть готовыми, реагировать на него, иметь первичную информацию. Для этого у нашей страны созданы уникальные условия и возможности. Александра Каштанова:

Если говорить о радиофобии, какую роль играет просветительская деятельность, вклад культуры, как сейчас люди узнают о том, что такое радиация?

Зоя Трафимчик:

Это вопрос не только сегодняшнего дня, но и завтрашнего, потому что мы окружены радиацией, источники излучения используются и в медицине, в промышленности, ядерные объекты. Было выпущено очень много информационных продуктов, работали коллективы Российско-белорусского информационного центра, мне тоже посчастливилось там работать, мы создавали такие продукты, как «Капелька», детский журнал. Очень мощными ресурсами являются сайты. Например, на сайте Минприроды найдем информацию актуальную, сайт «Белгидромета» и специальный сайт rad.by. Какой радиационный фон в Беларуси? Дмитрий Потапович:

Каков сейчас радиационный фон в Беларуси?