Гордость экспозиции – служебная «Победа». В Гомеле открылся музей раритетных автомобилей

Необычный музей появился в Гомеле. Там представлены модели служебных автомобилей ГАИ. Здесь можно увидеть и «Победу», которую поставляли на экспорт, и «Волгу», которая положила начало данной коллекции, и знаменитые ВАЗы «копеечка».

Анна Корольчук, корреспондент:

Музей раритетной служебной автотехники открылся в Гомельской областной госавтоинспекции. Коллекцию собирали несколько лет. Гордость экспозиции – служебная «Победа». Машины этой марки были одними из первых в советском автопроме, которые поставлялись на экспорт.

В свое время на дорогах региона патрулировал «Москвич-401». Модель стала модернизированной версией своего предшественника – «Москвича-400», который развивал скорость 90 км/ч. В серийное производство он пошел в 1954 году, а путь на конвейере закончил в 1956-м.

Рядом получивший новую жизнь ГАЗ-69. В советское время такие машины считались транспортом повышенной проходимости. В народе эти вездеходы называли просто и с любовью «газик». Их выпускали с 1952 по 1973 год. За два десятилетия с конвейера сошли более 600 тысяч машин, которые экспортировали в 56 стран в различных климатических исполнениях. Авторемонтные заводы и структуры МВД СССР дорабатывали автомобиль, чаще всего рестайлинг касался снятия тента и установки цельнометаллической крыши. Верой и правдой служил для безопасности на дорогах и мотоцикл «Урал», который без труда перемещался по пересеченной местности и разгонялся до 95 км/ч. Инициатором создания музея стал начальник областной госавтоинспекции Андрей Гаркуша.

Екатерина Родионова, официальный представитель ГАИ УВД Гомельского облисполкома:

Положил начало данной коллекции этот экспонат – «Волга» ГАЗ-24. Данный автомобиль принадлежал в свое время отцу начальника ГАИ, он с радостью, не раздумывая, передал во владение ГАИ данный транспорт, которому в последующем придали служебный вид прошлых лет. И когда мы благодаря этому автотранспорту можем показать нашему поколению, какой была техника прошлых лет, мне кажется, это полезно и довольно-таки интересно. К собранию экспозиции подключились и работники управления. Один из сотрудников ДПС приобрел автомобиль ВАЗ-2101. Сначала их называли «единичкой» за стартовую позицию в модельном ряду, а позже «копеечкой» за схожесть фар с денежным знаком. Автотираж ВАЗ-2101 всех модификаций с кузовом «седан» составил чуть менее 5 миллионов за 18 лет производства.

Екатерина Родионова:

Я представитель милицейской династии, и в свое время мои родители управляли аналогичным автомобилем. Напротив раритетных машин в музее самые современные автомобили: Chrysler, Geely, BMW и другие модели. Все они используются для проведения воспитательной работы, в первую очередь с молодым поколением.