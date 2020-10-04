«Убеждены в отличных перспективах для вашей страны». Компания Emaar Properties реализует в Минске проект нового района «Северный берег»

Новости Беларуси. Каким быть северу столицы? В проекте заложено понятие «умного города»: это не только жилье, больницы, школы, стадионы и центры культуры. Здесь и Всемирный торговый центр, и Институт искусственного интеллекта, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В Беларусь приходит один из крупнейших в мире инвесторов и девелоперов. Момент исторический. Один из крупнейших в мире инвесторов и девелоперов будет работать в Беларуси. Компания Emaar Properties реализует в Минске проект нового района «Северный берег». Он расположен восточнее Долгиновского тракта в сторону кольцевой автодороги.

900 гектаров территории. Здесь будет Белорусский национальный выставочный центр. Срок его строительства – всего 15 месяцев. Затем поэтапно здесь появятся Всемирный торговый центр (кстати, аналог Всемирного торгового центра в Дубае), университет искусственного интеллекта, спортивные комплексы, объекты здравоохранения и образования, центры культуры и искусств и современное комфортное жилье. Основатель Emaar Properties: «Я считаю, весь мир ошибался, а Беларусь была права»

«Умный город» – так характеризуют проект создатели, обещая самые инновационные технологии в строительстве, энергосбережении, экологичности этого района и особый уровень проникновения IT в его инфраструктуру.

Мохамед аль-Аббар, председатель совета директоров Emaar Properties:

Мы присутствуем во многих странах мира и поэтому можем оценить, насколько большие перспективы открываются в Республике Беларусь. Ваша страна находится в начале своего мощного экономического развития. Президент Беларуси построил серьезную базу, которая гарантирует успех – речь идет о безопасности, структуре управления, независимой и выверенной политике. Поэтому мы убеждены в отличных перспективах для вашей страны и нашего совместного проекта «Северный берег».

Беларусь давно нуждается в выставочном комплексе мирового уровня, где можно было бы демонстрировать все наши достижения. И этот объект – только начало грандиозного проекта. Инициативу бизнеса поддерживают в правительстве.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Сейчас идет выработка условий инвестиционного договора, на основании которого будет работать эта компания, но каких-то эксклюзивных привилегий не предусматривается. Это общие, базовые условия, которые и так для иностранных инвесторов достаточно привлекательны.

Об инвесторе с мировым именем. Компания Emaar Properties реализует проекты в более чем 50 странах мира. Более 60 дочерних компаний на всех континентах. Мохамед аль-Аббар – идейный вдохновитель и исполнитель концепции современного Дубая, ключевой советник по экономическим и инвестиционным вопросам (личным и государственным) руководителей Абу-Даби и Дубая. Именно он реализовал крупнейшие строительные проекты Дубая, включая самое высокое в мире здание «Бурдж Халифа» и один из крупнейших на планете торговых центров Dubai Mall. Проект Dubai Marina – тоже его детище – это район с населением 150 тысяч человек и инвестициями в 15 миллиардов долларов. «Даунтаун Дубай» – 20 миллиардов. Гавань «Дубай-Крик» – 55 миллиардов.

Кроме того, компания возводит экономический город короля Абдаллы в Саудовской Аравии (этот город включает в себя морской порт), проекты в Сербии. Приход компании в Беларусь – знаковое решение. Роман Головченко:

Я, наверное, не переоценю, если скажу, что за всю историю Беларуси это один из самых значимых инвесторов, если не самый значимый инвестор, который решил реализовать проект, связанный с прямыми инвестициями в экономику Беларуси.

Точные объемы инвестиций в экономику страны пока не называются, но речь идет минимум о 10 миллиардах евро. Компания возьмет на себя и большую социальную нагрузку. «Северный берег» будет обеспечен школами, детскими садами, спортивными объектами, центрами творчества. Это не коммерческие объекты, но они принципиально необходимы для успешного развития человеческого капитала.

Мохамед аль-Аббар высоко оценил потенциал белорусской столицы. Вместе с мэром спустился на новую станцию метро «Ковальская Слобода», которая вскоре будет открыта для пассажиров. Посетил инвестор и комплекс «Минск Мир» – самый масштабный строительный проект Минска. Нашел общее с архитектурой Дубая.

Мохамед аль-Аббар:

Как раз сейчас в Дубае я строю свой дом, дом для своей семьи. И в этот момент мне особенно важно быть причастным к строительству и вашей столицы. Я родился в Дубае, Дубай – мой родной город. Каждый город красив по-своему, но мне нравится и Дубай, и Минск. Заинтересовался и строительством Международного финансового центра. Такие объекты, как Национальный выставочный центр, способствуют развитию экономики. Мохамед аль-Аббар:

Такие центры являются двигателями экономического развития страны. Малый бизнес при помощи этих структур вырастает в большой, укрепляются экономические связи с другими государствами, растет международная торговля и кооперация. Поэтому я надеюсь, что Национальны выставочный центр станет центральной точкой экономического роста вашей страны. Здесь будут проводиться не только выставки, но и конференции, бизнес-форумы. Тенденция нового времени в том, что в таких центрах размещают театры, концертные залы, кинотеатры, спортивные объекты и детские клубы. Они становятся не только экономическими, но и культурными объектами, площадками креатива и творчества.