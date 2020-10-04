Этой белоруске 112 лет. Она принимает поздравления стоя и не пользуется очками для зрения

Новости Беларуси. По последним данным, в органах социальной защиты города Минска на учете состоят 475,7 тысяч получателей пенсий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Основная доля – 97 % – получатели трудовых пенсий. В Минске проживают более 7 тысяч долгожителей, в том числе 6998 человек старше 90 лет, 69 – старше 100 лет. Более 164,6 тысяч столичных пенсионеров продолжают трудиться. Причем некоторые из них работают даже в возрасте 80+. Так, в возрастной категории 80-89 лет трудовую деятельность продолжают 531 мужчина и 465 женщин, 90-99 лет – 7 и 6 соответственно. Ольга Филипповна с Натальей – это социальный работник – в хлопотах уже второй день. Убрать дом, праздничными накидками украсить подушки и обязательно выбрать лучшее платье.

Наталья Лазаревич, социальный работник Несвижского районного территориального центра социального обслуживания населения:

Подобрали ей одежду из ее гардероба, она любит очень модно выглядеть.

Ко Дню пожилых людей Ольга Филипповна Плакса всегда готовится с особым трепетом. Так уж повелось, 1 октября многие спешат в Осмолово поздравить одного из старейших жителей Беларуси. И этот год – не исключение – подарок привезли даже от министра.

Татьяна Толстик, начальник Управления по труду, занятости и социальной защите Несвижского райисполкома:

Мы приехали к вам в гости, к вам, старейшей жительнице нашего Несвижского района, которая в этом году отпраздновала свой 112-й день рождения. Особо теплые слова поздравлений нашим долгожителям направляет Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь: «Благодаря вашему труду, мы живем сегодня в миролюбивой, процветающей и сильной стране. От всего сердца желаем вам здоровья, бодрости духа, долгих, счастливых лет жизни. Пусть каждый день будет согрет теплом любви и внимания родных и близких людей».

Несмотря на свои 112, поздравления долгожитель принимает стоя и, обратите внимание, очками для зрения не пользуется. Вполне не прочь поддержать и тост. Да, признается, слух немного подводит и устает быстро, но старается быть в тонусе. Именно в нем, признается, секрет ее многих лет. Буквально на днях Филипповна завершила аграрный сезон. Убрала картофель. Анастасия Корниенко, корреспондент:

Сколько картошки накопали в этом году?

Ольга Плакса:

Мяшкоў 10. Урадзiла вось такая. Урожай – для внуков, хотя они, наоборот, просят бабушку поберечь силы. Помощь предлагает и сельсовет, но Филипповна решительно отказывается. Директор центра обслуживания населения рассказала, как помогают одиноким пожилым людям

Татьяна Шумовская, председатель Ланского сельского исполнительного комитета:

Самое главное, что помощь-то ей не надо. Она говорит: «Что, я не могу картошки покопать? Конечно, поэтому выходила и сама». Труд у нее.

«А по другому, – говорит Ольга Филипповна, – и никак: привыкла работать на земле». Уже с малых лет – с родителями в поле. После войны и до самой пенсии и даже после нее работала в колхозе. Говорит, современным дояркам завидует по-хорошему. Условия сегодня на ферме сродни космическим. Не то, что раньше.

Ольга Плакса:

15 год дояркою доила коров вручную. Мои руки, як той председатель казаў – золотые ручки. Не поверите, но у Филипповны и сегодня своё хозяйство. Эту кукурузу бабушка заготовила на зиму курочкам своим.

У Ольги Филипповны шесть правнуков, и она уже дважды прапрабабушка. Родственники не раз предлагали ей переехать к ним жить, но она решительно отказывается: дома сил больше. Так, вдвоём с социальным работником Натальей и ведут хозяйство.

Наталья Лазаревич:

Я, конечно, привыкла к ней, и она ко мне привыкла. И как же уехать от долгожителя, не спросив у нее бьюти-советов? Кстати, предпочтение Ольга Филипповна отдает кашам – гречневой. А из косметики...