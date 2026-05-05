Рачков обозначил сферы интересов Беларуси в отношениях с Ираном

Промышленная кооперация, сельское хозяйство, наука и технологии. Эти сферы вызывают особый интерес Беларуси во взаимодействии с Ираном. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Сергей Рачков во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики в нашей стране Алирезой Санеи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Между Беларусью и Ираном давно складываются дружественные отношения. Государства поддерживают высокий уровень политических контактов. Достаточно сказать, что Президенты двух стран трижды обменялись визитами. Что касается экономического сотрудничества, за последнее время значительно вырос товарооборот. Александр Лукашенко ранее поставил задачу увеличить цифру до миллиарда долларов. В Беларуси видят такой потенциал.



Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Сегодня очень важно не просто обмениваться товарами, но и создавать совместные продукты, которые можно предлагать и третьим странам. Ну и для Республики Беларусь Иран, конечно, очень важная страна с точки зрения логистики, продвижения белорусских товаров на экспорт. Речь идет о международном транзитном коридоре Север-Юг. Сейчас между Беларусью и Ираном действует межправительственная комиссия по сотрудничеству. Завершается реализация дорожной карты, в центре внимания которой находятся вопросы экономики, инвестиционного взаимодействия, развития сотрудничества в сфере торговли.