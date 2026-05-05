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Лукашенко принял с докладом премьер-министра Беларуси

05 мая 2026 14:04
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Александр Лукашенко принял с докладом премьер-министра Александра Турчина. О тематике вопросов, которые были в центре внимания, глава правительства рассказал журналистам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко принял с докладом премьер-министра Беларуси-2

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:
Предполагается встреча главы нашего государства с Президентом Российской Федерации в ближайшее время. Буквально вчера у меня состоялся разговор с моим коллегой, председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. В том числе мы обсудили возможную повестку встречи наших руководителей, наши совместные проекты, дальнейшие наши действия, в том числе в рамках Союзного государства. В течение буквально нескольких следующих дней мы подготовим информацию главе государства для разговора с Владимиром Путиным. Основная тема моего доклада главе государства.

Обсуждался также ряд других актуальных вопросов, включая темы социально-экономического развития страны.

# Александр Лукашенко # Александр Турчин

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