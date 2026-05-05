Лукашенко принял с докладом премьер-министра Беларуси

В этой профессии нет права на ошибку. Пообщались с белоруской, которая работает геодезистом

Эта девушка уверена, что геодезия не только про карты и стройки, еще и про характер. Особенно, когда за дело берутся женщины. Поговорим о ее маршрутах по просторам родины и о том, почему белоруски – идеальные топографы.