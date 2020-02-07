«Полировать необходимо быстрыми движениями». Как правильно ухаживать за обувью

Максим Духленков:

Есть крема с достаточно большим содержанием пчелиного воска. Он, собственно, и отвечает за защиту от влаги. Но надо понимать, что нанося косметику на обувь, крем – пара не становится резиновой. Если попасть в сильный, обильный дождь, она может промокнуть. Но если на обуви есть косметика, гораздо легче будет пережить стресс обильного намокания.