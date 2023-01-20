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Более 13 лет на двоих. Сотрудницам МТБанка вынесли приговор по делу о сливе данных

20 января 2023 12:56
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Новости Беларуси. Тринадцать с половиной лет лишения свободы на двоих. В Минском городском суде вынесли приговор сотрудницам одного из белорусских банков, которые сливали личные данные клиентов экстремистам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 13 лет на двоих. Сотрудницам МТБанка вынесли приговор по делу о сливе данных-1

На скамье подсудимых 20 января мать и дочь. В их деле пятеро потерпевших – милиционеры и судья. Напомним, роль пособниц экстремистов сотрудницы банка примерили еще в августе 2020-го. На допросах женщины признались: сами вызвались подавать закрытые данные клиентов в запрещенный чат. Как итог – в открытом доступе оказались телефонные номера правоохранителей, а также данные их родных и близких. Дальше последовали оскорбления и угрозы, в том числе от самих фигуранток.

Более 13 лет на двоих. Сотрудницам МТБанка вынесли приговор по делу о сливе данных-4

В итоге Глинской-старшей назначили семь лет лишения свободы, а ее дочери – шесть с половиной. Обе будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Также фигурантки уголовного дела должны выплатить потерпевшим компенсацию за моральный ущерб.

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# Судебная система Беларуси # общество # Инна Глинская # Валерия Глинская # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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