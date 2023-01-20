Новые интерьерные залы появились в Старом замке в Гродно

Новости Беларуси. Новые интерьеры Старого замка. Первая очередь реконструкции королевской резиденции в Гродно почти завершена. Жители и гости города уже могут увидеть покои королевского секретаря, его помощника, а также часовню-каплицу и баню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Убранство и наполнение залов максимально приближены к интерьерам XVI века. Стены украшены лепниной, росписями и витражами, дополняют ансамбль уникальные камины. Мебель для залов изготавливалась по отдельному проекту на заказ.

Сохранились и оригинальные детали – например, на одном из окон каплицы есть фреска с растительным орнаментом. Специалисты обнаружили ее под несколькими слоями штукатурки XX века. В марте специалисты завершат воссоздание еще и алебастрового зала – это место отдыха монарха после бани.

Сергей Сорокач, заместитель министра культуры Беларуси:

На сегодня более 34 миллионов уже вложено именно в реставрационные работы по первой очереди строительства. Разрабатывается уже проектная документация по второй очереди строительства. Это если вы были, видели, что также требует внимания руинированный объект, разрушенный в большей степени. Также планируется его восстановить, сделать внутренние интерьеры. Он будет, я думаю, не менее интересен, чем первая очередь строительства. Третья очередь строительства – предусмотрено восстановление, консервация нижней церкви.

Старый замок воссоздается в духе XVI века – это время правления короля Стефана Батория. Историки называют этот период расцветом Гродно и в целом Речи Посполитой. Объект включен в республиканскую и областную инвестпрограммы, в том числе средства выделены из фонда Президента по поддержке культуры и искусства.