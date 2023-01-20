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В Узде появился остановочный пункт с советскими плакатами

20 января 2023 12:31
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Новости Беларуси. Арт-объект в стиле МЧС. В Узде появился новый остановочный пункт, напоминающий горожанам о правилах безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Узде появился остановочный пункт с советскими плакатами-1

Разместился креативный арт-объект вблизи пожарной аварийно-спасательной части № 1. Теперь уже три городские станции имеют яркие информационные наклейки. Все оформлены в разных стилях. Новый объект стилизовали узнаваемыми советскими плакатами.

В Узде появился остановочный пункт с советскими плакатами-4

Дмитрий Титко, начальник Узденского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:
30-40 лет назад в помещениях и на фасадах организаций, на календариках карманных, на спичечных коробках были нанесены вот такие со времен СССР изображения, которые говорят взрослым, что нельзя курить в постели, как правильно пользоваться отопительными и электроприборами, не оставлять малышей без присмотра, детям не играть со спичками.

В Узде появился остановочный пункт с советскими плакатами-7

Брендирование остановок – один из наиболее эффективных и красочных видов наружной рекламы. Ежедневно огромное количество людей пользуются услугами общественного транспорта. А пока дети и взрослые ожидают автобус или троллейбус, есть возможность изучить полезную информацию.

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# МЧС Беларуси # общество # Дмитрий Титко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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