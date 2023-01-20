В Узде появился остановочный пункт с советскими плакатами

Дмитрий Титко, начальник Узденского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:

30-40 лет назад в помещениях и на фасадах организаций, на календариках карманных, на спичечных коробках были нанесены вот такие со времен СССР изображения, которые говорят взрослым, что нельзя курить в постели, как правильно пользоваться отопительными и электроприборами, не оставлять малышей без присмотра, детям не играть со спичками.