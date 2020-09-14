«У детей всё-таки должно быть детство». Уже четвёртый дом семейного типа открыли в Осиповичах
Новости Беларуси. Новый дом для пятерых ребятишек. В Осиповичах открылся уже четвертый по счету детский дом семейного типа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К слову, в районе мода на многодетность в тренде уже не первый год. Для сравнения: 300 семей 10 лет назад и 700 сейчас.
В чем секрет – материал Ирины Недобоевой.
И омлет приготовить на завтрак, и драники на ужин. 14-летняя Валерия – старшая дочка и главная помощница на кухне. Кроме учебы девочка увлекается живописью и планирует с этим связать свою будущую профессию.
Валерия Колесникова, воспитанница дома семейного типа:
В будущем я хочу стать либо дизайнером, либо художником. Это сейчас очень модно. Для меня очень важно, чтобы была в семье любовь, забота и спокойствие.
В перерывах между уроками Настя изучает нотную грамоту. У девочки талантов много. Успевает и в музыке, и в спорте и родителям помочь с младшими.
Анастасия Наливайко, воспитанница дома семейного типа:
Я уже 5 лет учусь в музыкальной школе на фортепьяно, занимаюсь спортом.
В этот новенький двухэтажный коттедж семья с пятью детьми переехала меньше недели назад. Но уже успели обжиться. В доме уютно и пахнет выпечкой. Пока мама с дочками хлопочут над обедом, мальчишки гоняют в футбол.
Мария Бибетка, родитель-воспитатель дома семейного типа:
В первую очередь надо любить детей. Я считаю, конечно, что это правильная политика, потому что у детей все-таки должно быть детство, они должны воспитываться в домашней обстановке, с родителями. Они – большая семья. Они считают друг дружку сестрами и братьями.
В Осиповичском районе это уже четвертый дом семейного типа. Родительскую заботу в них получают 25 ребятишек.
Марина Бабина, заместитель начальника по образованию Осиповичского района:
Он строился за счет средств государственной инвестиционной программы. Было направлено на строительство более 340 тысяч рублей. Это были республиканские, областные средства. За счет районных средств приобреталась мебель, бытовая техника. Мы позаботились о том, чтобы семья уже приехала в готовый дом, и мама могла непосредственно заниматься только детками. А все бытовые вопросы уже были для нее решены.
В районе уже который год не выходит из моды многодетность. Если еще 10 лет назад таких семей едва ли насчитывалось 300. В 2020-м – уже 700.
Ольга Казаченок, начальник отдела Управления по труду, занятости и соцзащите Осиповичского райисполкома:
Благодаря государственной поддержке, а также направленности государства на различные социальные льготы и гарантии, количество многодетных семей гораздо больше увеличилось. Многодетные семьи получают различные виды материальной помощи. Это и назначение семейного капитала, который в районе назначен более 500 семей, это и досрочное использование средств семейного капитала.
Ирина Недобоева, корреспондент СТВ:
Всего в Осиповичском районе почти 100 детишек остались без биологических родителей. Но при этом не остались без семьи. Да, формы той самой родительской заботы могут быть абсолютно разными, будь то дом семейного типа, опекунские, приемные семьи. Но главное, что у каждого малыша есть мама, которая всегда рядом.