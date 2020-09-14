«У детей всё-таки должно быть детство». Уже четвёртый дом семейного типа открыли в Осиповичах

Новости Беларуси. Новый дом для пятерых ребятишек. В Осиповичах открылся уже четвертый по счету детский дом семейного типа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К слову, в районе мода на многодетность в тренде уже не первый год. Для сравнения: 300 семей 10 лет назад и 700 сейчас. В чем секрет – материал Ирины Недобоевой.

И омлет приготовить на завтрак, и драники на ужин. 14-летняя Валерия – старшая дочка и главная помощница на кухне. Кроме учебы девочка увлекается живописью и планирует с этим связать свою будущую профессию.

Валерия Колесникова, воспитанница дома семейного типа:

В будущем я хочу стать либо дизайнером, либо художником. Это сейчас очень модно. Для меня очень важно, чтобы была в семье любовь, забота и спокойствие.

В перерывах между уроками Настя изучает нотную грамоту. У девочки талантов много. Успевает и в музыке, и в спорте и родителям помочь с младшими.

Анастасия Наливайко, воспитанница дома семейного типа:

Я уже 5 лет учусь в музыкальной школе на фортепьяно, занимаюсь спортом.

В этот новенький двухэтажный коттедж семья с пятью детьми переехала меньше недели назад. Но уже успели обжиться. В доме уютно и пахнет выпечкой. Пока мама с дочками хлопочут над обедом, мальчишки гоняют в футбол.

Мария Бибетка, родитель-воспитатель дома семейного типа:

В первую очередь надо любить детей. Я считаю, конечно, что это правильная политика, потому что у детей все-таки должно быть детство, они должны воспитываться в домашней обстановке, с родителями. Они – большая семья. Они считают друг дружку сестрами и братьями.

В Осиповичском районе это уже четвертый дом семейного типа. Родительскую заботу в них получают 25 ребятишек.

Марина Бабина, заместитель начальника по образованию Осиповичского района:

Он строился за счет средств государственной инвестиционной программы. Было направлено на строительство более 340 тысяч рублей. Это были республиканские, областные средства. За счет районных средств приобреталась мебель, бытовая техника. Мы позаботились о том, чтобы семья уже приехала в готовый дом, и мама могла непосредственно заниматься только детками. А все бытовые вопросы уже были для нее решены.

В районе уже который год не выходит из моды многодетность. Если еще 10 лет назад таких семей едва ли насчитывалось 300. В 2020-м – уже 700.

Ольга Казаченок, начальник отдела Управления по труду, занятости и соцзащите Осиповичского райисполкома:

Благодаря государственной поддержке, а также направленности государства на различные социальные льготы и гарантии, количество многодетных семей гораздо больше увеличилось. Многодетные семьи получают различные виды материальной помощи. Это и назначение семейного капитала, который в районе назначен более 500 семей, это и досрочное использование средств семейного капитала.