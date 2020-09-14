Какие кружки будут работать для школьников Минской области? Их будут посещать почти 70 тысяч детей

Новости Беларуси. В Минской области подвели итоги областной недели учреждений дополнительного образования детей и молодежи. Финал акции прошел в Несвиже, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Представители районов привезли сюда свои лучшие достижения в различных сферах. Здесь было 23 экспозиции из 9 районов, а также из Жодино. На центральной площади развернулся город мастеров, где было показано ткачество, плетение, вышивка, резьба по дереву.

А еще для гостей организовали показательные выступления, презентации и конкурсы. Дети и взрослые продемонстрировали свои наработки и обменялись опытом.