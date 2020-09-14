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Какие кружки будут работать для школьников Минской области? Их будут посещать почти 70 тысяч детей

14 сентября 2020 14:53
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Новости Беларуси. В Минской области подвели итоги областной недели учреждений дополнительного образования детей и молодежи. Финал акции прошел в Несвиже, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Какие кружки будут работать для школьников Минской области? Их будут посещать почти 70 тысяч детей-1

Представители районов привезли сюда свои лучшие достижения в различных сферах. Здесь было 23 экспозиции из 9 районов, а также из Жодино. На центральной площади развернулся город мастеров, где было показано ткачество, плетение, вышивка, резьба по дереву.

А еще для гостей организовали показательные выступления, презентации и конкурсы. Дети и взрослые продемонстрировали свои наработки и обменялись опытом.

Какие кружки будут работать для школьников Минской области? Их будут посещать почти 70 тысяч детей-4

Ольга Шейко, методист Слуцкого центра детского творчества:
Мы приобщаем ребят к истории нашей родной Слутчины. Всем, наверное, уже известен слуцкий пояс. И наши ребята на занятиях в объединениях по интересам с удовольствием знакомятся с историей возникновения слуцкого пояса, изучают основы ткачества, изучают основы керамики.

Какие кружки будут работать для школьников Минской области? Их будут посещать почти 70 тысяч детей-7

Татьяна Цвирко, начальник отдела Главного управления по образованию Миноблисполкома:
Учреждения образования Минской области будут посещать почти 70 тысяч детей – это очень значимое количество, практически половина всех детей Минской области будет ходить на кружки и в объединения.

Здесь, в Несвиже, представлены все направления: и туризм, и декоративно-прикладное творчество, и экология, и биологическое направление, и социально-педагогический профиль.

Какие кружки будут работать для школьников Минской области? Их будут посещать почти 70 тысяч детей-10

Лучшие педагоги-мастера и их воспитанники получили дипломы и подарки.

# Образование в Беларуси # общество # Ольга Шейко # Татьяна Цвирко # Фотофакт

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