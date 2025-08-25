Туристический поток между Беларусью и Россией составил 6 млн человек в год

Сегодня самый подходящий момент для белорусов и россиян получше присмотреться друг к другу. Ведь Союзное государство это не только геополитика и экономика. Это еще и миллионы человеческих контактов и новых знакомств во время путешествий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Весьма показательным в этом смысле стал год минувший. В 2024-м Беларусь и Россия в сфере туризма совместно установили абсолютный рекорд. Взаимный поток путешествующих между двумя государствами составил 6 миллионов человек. При этом число организованных туристов из России в нашу страну превысило 350 тысяч. Еще 140 тысяч белорусских туристов отправились за впечатлениями и отдыхом в соседнее государство.

На такой запрос есть и соответствующий транспортный ответ. Беларусь и Россию связывают десятки поездов, среди которых самыми популярными остаются «Ласточки». А вот авиасообщение значительно приросло. Число российских городов, куда можно улететь из Минска без пересадок, в последние годы удвоилось. Сегодня это почти два десятка направлений. К тому же появились белорусские авиарейсы в Москву из Бреста и Могилева. А из Гомеля еще в и Санкт-Петербург.

Разнообразие России настолько огромно, что даже для искушенных туристов из Беларуси это потенциал для путешествий на многие годы. Вне конкуренции экскурсионные туры в Москву. В том числе и туры выходных дней. На второй строчке рейтинга – Санкт-Петербург. Замыкают тройку лидеров Сочи и курорты Краснодарского края. Это традиционное летнее направление. На четвертом месте «Золотое кольцо России». Его популярность среди белорусов растет. Как и востребованность экскурсионных туров в Казань, которая замыкает топ-5.

При этом россияне приезжают в Беларусь чаще всего посмотреть наши достопримечательности, в том числе знаменитые замки. Популярное направление – знакомство с нашими заводами. Туризм событийный, например, россияне в большинстве среди гостей «Славянского базара». Востребованы наши санатории и агроусадьбы. Эти направления традиционно популярны летом и в дни новогодних и рождественских праздников.