«Погода благоприятная». В каких хозяйствах Минской области уже вовсю идут «Дожинки»?

Новости Беларуси. В Уздзенском районе убрано 85 % площадей. Урожайность – 45 центнеров с гектара, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Есть хозяйства, где уже празднуют «Дожинки». В «Новом житье» уборочные работы уже завершены. Общий намолот составил более 3 тысяч тонн зерна. Хорошо зарекомендовал себя озимый ячмень, его урожайность составила 48 центнеров. Под эту культуру в 2023 году увеличат площади до 200 гектаров. Помогали на уборке и минчане.

Виталий Кривицкий, главный агроном сельхозпредприятия «Новое житье»:

В заготовке зерна помогают организации Белремавтодор, потому что не хватает техники. Погода благоприятная – позволяет. С поля зерно сразу возим на склад с технологической влажностью 13-14 %.

Сейчас в центральном регионе параллельно с уборочной ведется и сев озимого рапса. Под него отведено 90 тысяч гектаров.