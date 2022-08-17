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«Погода благоприятная». В каких хозяйствах Минской области уже вовсю идут «Дожинки»?

17 августа 2022 13:52
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Новости Беларуси. В Уздзенском районе убрано 85 % площадей. Урожайность – 45 центнеров с гектара, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Погода благоприятная». В каких хозяйствах Минской области уже вовсю идут «Дожинки»?-1

Есть хозяйства, где уже празднуют «Дожинки». В «Новом житье» уборочные работы уже завершены. Общий намолот составил более 3 тысяч тонн зерна. Хорошо зарекомендовал себя озимый ячмень, его урожайность составила 48 центнеров. Под эту культуру в 2023 году увеличат площади до 200 гектаров. Помогали на уборке и минчане.

«Погода благоприятная». В каких хозяйствах Минской области уже вовсю идут «Дожинки»?-4

Виталий Кривицкий, главный агроном сельхозпредприятия «Новое житье»:
В заготовке зерна помогают организации Белремавтодор, потому что не хватает техники. Погода благоприятная – позволяет. С поля зерно сразу возим на склад с технологической влажностью 13-14 %.

Сейчас в центральном регионе параллельно с уборочной ведется и сев озимого рапса. Под него отведено 90 тысяч гектаров.

# Уборочная кампания # общество # Виталий Кривицкий # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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