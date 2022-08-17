Предприятия Минска приглашают на работу. Набирают слесарей, штамповщиков, упаковщиков

Новости Беларуси. Более 400 вакансий предложили наниматели на мини-ярмарке в столичном центре занятости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Заявки подали промышленные предприятия, в том числе «Горизонт», Минское производственное кожевенное объединение и подшипниковый завод. В числе вакансий – слесарь механосборочных работ, штамповщик, шлифовщик, укладчик-упаковщик, уборщик территории. Соискатели смогли ознакомиться с актуальными предложениями по работе, пообщаться напрямую с работодателями и пройти собеседование. Есть и специализированные ярмарки вакансий.

Татьяна Подливальчева, начальник отдела управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Специализированные мини-ярмарки вакансий для граждан, которые состоят на учете в органах внутренних дел, освобожденные из мест лишения свободы, прекратившие нахождение в лечебно-трудовых профилакториях. Для таких граждан мы два дня проводим ярмарки вакансий. Более 500 граждан, которые состоят на учет в РУВД, посетили данное мероприятие.