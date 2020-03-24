Прямой эфир

Работу в студотряде будут засчитывать в качестве практики. Что для этого нужно сделать

24 марта 2020 08:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Движение студенческих отрядов Беларуси насчитывает более 55 лет. За эти годы БРСМ объединил порядка 700 тысяч бойцов, которые решили не только отважно грызть гранит науки, но и учиться с пользой. Подпитал интерес молодежи к вступлению в рабочие ряды и недавно вышедший указ, который значительно облегчит студенческую жизнь.

Олег Дикун, второй секретарь Центрального комитета БРСМ:
Основное изменение – это то, что согласование студенческих отрядов будет на уровне районных исполнительных комитетов и на уровне администрации районов Минска.

Работу в студотряде будут засчитывать в качестве практики. Что для этого нужно сделать-1

Самое приятное для студентов нововведение: работу в студотряде будут засчитывать в качестве практики. Долгожданный указ вступит в силу уже со следующего года.

Олег Дикун:
Ребята, которые будут работать в студенческих отрядах по своему профилю, получат возможность зачесть летнюю практику: трудовую, техническую и т. д.

Работу в студотряде будут засчитывать в качестве практики. Что для этого нужно сделать-4

Всебелорусская акция «Выбираем студотряд» стартовала 5 марта. Вместе с ней у студентов появился бонус: теперь можно выбрать направление для работы через специальное приложение, по QR-коду.

Елена Пономарева, студентка БГПУ, боец студенческого педагогического отряда «Созвездие»:
QR-код позволяет мгновенно перейти на ссылку трудоустройства. Вы сканируете этот код и у вас сразу выскакивает ссылка, где нужно заполнить анкету, которая перейдет в республиканский штаб студенческих отрядов? и далее они будут передавать эти анкеты в городские комитеты.

Работу в студотряде будут засчитывать в качестве практики. Что для этого нужно сделать-7

Студенты рассказывают: такая система значительно упростила быт. Чтобы выбрать подходящую работу на каникулах, не придётся тратить время на поездки в университет. Всё можно сделать со смартфоном в руках.

Светлана Пожега, студентка БГПУ, боец студенческого педагогического отряда «Созвездие»:
Выскакивает внешняя ссылка, мы переходим по ней, там анкета трудоустройства и начинаем заполнять ее. Просто идёт сбор данных, по которым мы уже выбираем то, что нам нужно.

Работу в студотряде будут засчитывать в качестве практики. Что для этого нужно сделать-10

Привязка практики к работе в студотряде для Ильи и Саши стала спасительной: парни живут в отдалённых городках, где трудоустроиться молодому специалисту непросто. Сегодня парни работают в студотряде «Атлантида», трудятся на производстве «Атлант» сборщиками бытовой техники и очень рады, что пройти университетскую практику смогут, не отходя от привычного рабочего места. Огромным плюсом стала и хорошая заработная плата.

Илья Шикуч, студент БГТУ, комиссар студенческого отряда «Атлантида»:
Мне проще устроиться в студотряд и заработать деньги. Заработная плата устраивает, было чуть больше 700 рублей и, в принципе, этого вполне хватало.

Александр Пляхин, студент БГТУ, боец студенческого отряда «Атлантида»:
Мне не нужно будет уезжать в другой город для прохождения практики, а так в Минске на месте.

Работу в студотряде будут засчитывать в качестве практики. Что для этого нужно сделать-13

Света и Лена выбрали педагогический студотряд «Созвездие». В прошлом году девушки успели поработать вожатыми в детском оздоровительной лагере, в этом опыт планируют повторить. Юные педагоги довольны: теперь им не придётся прощаться с воспитанниками и коллегами ради обязательного отчета.

Работу в студотряде будут засчитывать в качестве практики. Что для этого нужно сделать-16

Светлана Пожега:
Мы можем общаться с детьми, с ними развлекаться и познавать вот эту всю специфику. Там разная возрастная категория и это тоже огромный плюс.

Елена Понамарёва:
В отряде мы проводим намного больше времени, чем на практике. Практика, как правило, длится 2-3 недели, а в отряде мы работаем 2-3, а то и 4 смены, мне кажется это большой бонус, потому что ты остаешься работать со своими ребятами.

Работу в студотряде будут засчитывать в качестве практики. Что для этого нужно сделать-19

В прошлом году силами БРСМ по всей стране трудоустроили более 25 тысяч человек. Специалисты считают, что обновленная система позволит увеличить эту цифру минимум в полтора раза.

# БРСМ # общество # Олег Дикун # Елена Пономарева # Фотофакт # Студенты

Другие новости рубрики

Все новости
Госконтроль проводит горячую линию по вопросам начисления зарплат бюджетникам
24 марта 2020 07:42

Госконтроль проводит горячую линию по вопросам начисления зарплат бюджетникам

«Идёт профилактика большого количества болезней». Как и чем обрабатывать вишню весной
24 марта 2020 07:24

«Идёт профилактика большого количества болезней». Как и чем обрабатывать вишню весной

Светлана Любецкая: «Должники не всегда стараются своевременно и полно исполнить судебное постановление»
24 марта 2020 06:29

Светлана Любецкая: «Должники не всегда стараются своевременно и полно исполнить судебное постановление»