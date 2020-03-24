Работу в студотряде будут засчитывать в качестве практики. Что для этого нужно сделать

Движение студенческих отрядов Беларуси насчитывает более 55 лет. За эти годы БРСМ объединил порядка 700 тысяч бойцов, которые решили не только отважно грызть гранит науки, но и учиться с пользой. Подпитал интерес молодежи к вступлению в рабочие ряды и недавно вышедший указ, который значительно облегчит студенческую жизнь. Олег Дикун, второй секретарь Центрального комитета БРСМ:

Основное изменение – это то, что согласование студенческих отрядов будет на уровне районных исполнительных комитетов и на уровне администрации районов Минска.

Самое приятное для студентов нововведение: работу в студотряде будут засчитывать в качестве практики. Долгожданный указ вступит в силу уже со следующего года. Олег Дикун:

Ребята, которые будут работать в студенческих отрядах по своему профилю, получат возможность зачесть летнюю практику: трудовую, техническую и т. д.

Всебелорусская акция «Выбираем студотряд» стартовала 5 марта. Вместе с ней у студентов появился бонус: теперь можно выбрать направление для работы через специальное приложение, по QR-коду. Елена Пономарева, студентка БГПУ, боец студенческого педагогического отряда «Созвездие»:

QR-код позволяет мгновенно перейти на ссылку трудоустройства. Вы сканируете этот код и у вас сразу выскакивает ссылка, где нужно заполнить анкету, которая перейдет в республиканский штаб студенческих отрядов? и далее они будут передавать эти анкеты в городские комитеты.

Студенты рассказывают: такая система значительно упростила быт. Чтобы выбрать подходящую работу на каникулах, не придётся тратить время на поездки в университет. Всё можно сделать со смартфоном в руках. Светлана Пожега, студентка БГПУ, боец студенческого педагогического отряда «Созвездие»:

Выскакивает внешняя ссылка, мы переходим по ней, там анкета трудоустройства и начинаем заполнять ее. Просто идёт сбор данных, по которым мы уже выбираем то, что нам нужно.

Привязка практики к работе в студотряде для Ильи и Саши стала спасительной: парни живут в отдалённых городках, где трудоустроиться молодому специалисту непросто. Сегодня парни работают в студотряде «Атлантида», трудятся на производстве «Атлант» сборщиками бытовой техники и очень рады, что пройти университетскую практику смогут, не отходя от привычного рабочего места. Огромным плюсом стала и хорошая заработная плата. Илья Шикуч, студент БГТУ, комиссар студенческого отряда «Атлантида»:

Мне проще устроиться в студотряд и заработать деньги. Заработная плата устраивает, было чуть больше 700 рублей и, в принципе, этого вполне хватало. Александр Пляхин, студент БГТУ, боец студенческого отряда «Атлантида»:

Мне не нужно будет уезжать в другой город для прохождения практики, а так в Минске на месте.

Света и Лена выбрали педагогический студотряд «Созвездие». В прошлом году девушки успели поработать вожатыми в детском оздоровительной лагере, в этом опыт планируют повторить. Юные педагоги довольны: теперь им не придётся прощаться с воспитанниками и коллегами ради обязательного отчета.

Светлана Пожега:

Мы можем общаться с детьми, с ними развлекаться и познавать вот эту всю специфику. Там разная возрастная категория и это тоже огромный плюс. Елена Понамарёва:

В отряде мы проводим намного больше времени, чем на практике. Практика, как правило, длится 2-3 недели, а в отряде мы работаем 2-3, а то и 4 смены, мне кажется это большой бонус, потому что ты остаешься работать со своими ребятами.