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Работу Азарёнка отметили на конкурсе на лучшее освещение деятельности МВД в СМИ. Кто ещё получил награду?

29 апреля 2022 17:22
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Новости Беларуси. МВД и СМИ вместе на поле информационной войны. 29 апреля в Минске подвели итоги конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации и интернете деятельности органов внутренних дел и внутренних войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В числе награжденных и представители нашей телекомпании.

Работу Азарёнка отметили на конкурсе на лучшее освещение деятельности МВД в СМИ. Кто ещё получил награду?-1

На суд жюри были представлены почти две сотни работ. Победителей определяли среди журналистов, редакций, в том числе и сетевых изданий, а также сотрудников милицейского ведомства. В числе награжденных и телеканал СТВ. Также отдельно отмечена работа политического обозревателя «Столичного телевидения» Григория Азаренка и директора дирекции информационного вещания телеканала Юлии Бешановой.

Работу Азарёнка отметили на конкурсе на лучшее освещение деятельности МВД в СМИ. Кто ещё получил награду?-4

Дмитрий Корзюк, заместитель министра внутренних дел Беларуси:
Это очень важная государственная задача. Сегодня очень много фейков и разобраться человеку самостоятельно не всегда представляется возможным. Вы прорабатываете вопрос, доносите его, досконально разбираете, и от начала и до логического завершения показываете результат этой работы. Это очень важно сегодня.

Работу Азарёнка отметили на конкурсе на лучшее освещение деятельности МВД в СМИ. Кто ещё получил награду?-7

Итоги конкурса подвели традиционно в преддверии профессиональных праздников работников печати, радио и телевидения.

# СМИ Беларуси # общество # Григорий Азарёнок # Юлия Бешанова # Дмитрий Корзюк # Фотофакт

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