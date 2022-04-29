«Пытаться семена возделывать свои». Что Президент поручил министру сельского хозяйства Беларуси?

Новости Беларуси. Мелиорация земель, господдержка жителей чернобыльских регионов, уровень обеспеченности лекарствами и политические вопросы – это далеко не все темы, которые 29 апреля были во внимании главы государства во время командировки в Чечерский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А ведь Гомельской области больше остальных досталось от страшной ядерной катастрофы в 1986-м. На пострадавших территориях чернобыльская трагедия оставила огромный отпечаток буквально на всем: сельском хозяйстве, инфраструктуре, промышленности, да и просто на жизни людей. Многим в то время попросту пришлось оставить родные края. Александр Лукашенко: «Не буду говорить «победили Чернобыль», но мы по мордасам ему надавали сильно». Подробности здесь.

За погодой, природой и посевной Александр Лукашенко пристально наблюдал и сегодня, изучая обстановку с высоты. И, конечно, первый вопрос уже на земле – ход полевых работ. Профильный министр докладывает: яровые культуры посеяны почти на 40 % площадей, идет сев кукурузы.

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

По семенам мы обеспечены полностью, по всем культурам, кроме гречихи. Два проблемных вопроса у нас – Витебск и Могилев. В Витебске из 300 тонн 110 гречихи только имеется, изыскивают денежные средства. Могилев практически вопрос решил. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Семена мы можем купить? Игорь Брыло:

Да. Они есть и в Российской Федерации, и у нас. В Витебске только одна проблема – денежную массу надо... Александр Лукашенко:

Мы сами готовим гречихи семена? Игорь Брыло:

Ну, в небольшом количестве.

Александр Лукашенко:

То есть мы все равно покупаем? Игорь Брыло:

Да. Элитные. Александр Лукашенко:

Элитные зачем покупать? Мусор. Нам надо смотреть тут тоже на импортозамещение. Все-таки пытаться семена возделывать свои. Игорь Брыло:

Что касается топлива, то страна по топливу, Александр Григорьевич, обеспечена. Александр Лукашенко:

Мелиорация. Игорь Брыло:

144 тысячи гектар нам надо обеспечить. Александр Лукашенко:

Что значить обеспечить 144 тысячи? За день, за два, за год, за пять лет? Игорь Брыло:

Нет. На этот год.