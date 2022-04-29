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«Пытаться семена возделывать свои». Что Президент поручил министру сельского хозяйства Беларуси?

29 апреля 2022 17:03
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Новости Беларуси. Мелиорация земель, господдержка жителей чернобыльских регионов, уровень обеспеченности лекарствами и политические вопросы – это далеко не все темы, которые 29 апреля были во внимании главы государства во время командировки в Чечерский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А ведь Гомельской области больше остальных досталось от страшной ядерной катастрофы в 1986-м. На пострадавших территориях чернобыльская трагедия оставила огромный отпечаток буквально на всем: сельском хозяйстве, инфраструктуре, промышленности, да и просто на жизни людей. Многим в то время попросту пришлось оставить родные края.

Александр Лукашенко: «Не буду говорить «победили Чернобыль», но мы по мордасам ему надавали сильно». Подробности здесь.

«Пытаться семена возделывать свои». Что Президент поручил министру сельского хозяйства Беларуси?-1

За погодой, природой и посевной Александр Лукашенко пристально наблюдал и сегодня, изучая обстановку с высоты. И, конечно, первый вопрос уже на земле – ход полевых работ. Профильный министр докладывает: яровые культуры посеяны почти на 40 % площадей, идет сев кукурузы.

«Пытаться семена возделывать свои». Что Президент поручил министру сельского хозяйства Беларуси?-4

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
По семенам мы обеспечены полностью, по всем культурам, кроме гречихи. Два проблемных вопроса у нас – Витебск и Могилев. В Витебске из 300 тонн 110 гречихи только имеется, изыскивают денежные средства. Могилев практически вопрос решил.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Семена мы можем купить?

Игорь Брыло:
Да. Они есть и в Российской Федерации, и у нас. В Витебске только одна проблема – денежную массу надо...

Александр Лукашенко:
Мы сами готовим гречихи семена?

Игорь Брыло:
Ну, в небольшом количестве.

«Пытаться семена возделывать свои». Что Президент поручил министру сельского хозяйства Беларуси?-7

Александр Лукашенко:
То есть мы все равно покупаем?

Игорь Брыло:
Да. Элитные.

Александр Лукашенко:
Элитные зачем покупать? Мусор. Нам надо смотреть тут тоже на импортозамещение. Все-таки пытаться семена возделывать свои.

Игорь Брыло:
Что касается топлива, то страна по топливу, Александр Григорьевич, обеспечена.

Александр Лукашенко:
Мелиорация.

Игорь Брыло:
144 тысячи гектар нам надо обеспечить.

Александр Лукашенко:
Что значить обеспечить 144 тысячи? За день, за два, за год, за пять лет?

Игорь Брыло:
Нет. На этот год.

«Пытаться семена возделывать свои». Что Президент поручил министру сельского хозяйства Беларуси?-10

Александр Лукашенко:
Это государственный вопрос. То, что мы производства с ним обсуждаем, продает он – не продает, тракторы – это не наше дело (читайте далее).

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Ксения Худолей # Фотофакт

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