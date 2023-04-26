Работодатели в Беларуси теперь могут сами выбирать своих будущих специалистов и «вести» их с первого дня учёбы

Новости Беларуси. Гарантия первого рабочего места и поощрения от будущего работодателя. В 2023 году значительно меняются правила приема абитуриентов. И главный акцент сделан на будущих работодателей: теперь они сами могут выбирать своих будущих специалистов и «вести» их с первого дня учебы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из крупнейших производителей продуктов питания в Беларуси уже подписал соглашение с колледжами и предлагает старшеклассникам поступление без экзаменов и специальную стипендию на время обучения. Кадры как ответ на запрос экономики – репортаж Кристины Протосовицкой.

Время требует смелых решений. Поступление без экзаменов, специальная стипендия и гарантированное рабочее место в одной из крупнейших пищевых компаний в стране. В Брестской области сразу в четырех колледжах открыли набор на новые специальности, в которых нуждается производитель. Целевую подготовку начнут уже в 2023 году.

Владимир Кулешов, заместитель директора пищевой компании:

Наша компания постоянно растет и развивается. Поэтому мы регулярно нуждаемся в кадрах. В связи с этим совместно с управлением по образованию Брестского облисполкома мы разработали программу по целевому обучению специалистов, в которых остро нуждается наше предприятие. Для будущих учащихся коллежей есть ряд преимуществ: возможность гарантированно поступить в учебное заведение без каких-либо экзаменов и обучаться бесплатно, также они будут дополнительно получать от нашего предприятия стипендию, по окончании обучения они гарантированно будут трудоустроены с достойной зарплатой.

Чтобы подготовить профессионалов, в колледжах не только обновят программу, но и совместно с заказчиком кадров оборудуют новые лаборатории и мастерские для обучения, преподаватели пройдут стажировку на производстве.

Николай Шляжко, директор Брестского государственного колледжа приборостроения:

Если говорить о работе с организациями – заказчиками кадров, то они стали в настоящее время более активными, они понимают, что молодые люди – это будущее, это будущее их предприятий, будущее нашей страны. И они всячески способствуют тому, чтобы ребята получали хорошее образование, хорошие навыки, в дальнейшем сразу пришли к ним на предприятия и показывали хороший результат.

Всего же производитель продуктов питания планирует обучить под себя 74 абитуриента после 9 и 11 класса в колледжах Бреста, Кобринского и Каменецкого районов. Расширять целевую подготовку – это один из ключевых посылов в новой вступительной кампании. В результате все остаются в плюсе: абитуриенты мотивированны и получают практико-ориентированные знания, производитель – рабочие руки, а рынок труда пополняется востребованными специалистами.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Зеленый свет для абитуриентов в этом году в Беларуси дают необычайно рано. Централизованный экзамен пройдет уже 14 и 21 мая. А целевое зачисление в учебные заведения состоится с 1 по 16 июня. Впервые оно пройдет отдельно от основной кампании.