Лукашенко учредил памятный нагрудный знак в честь 10-летия Госкомитета судебных экспертиз

Новости Беларуси. Президент учредил памятный нагрудный знак в честь 10-летия Государственного комитета судебных экспертиз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Указ об этом сегодня, 26 апреля, подписал Александр Лукашенко. Нагрудным знаком могут награждаться сотрудники Комитета, работники подчиненных ему организаций, достигшие высоких результатов в служебной деятельности и внесшие значительный вклад в становление и развитие ведомства.