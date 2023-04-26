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Лукашенко учредил памятный нагрудный знак в честь 10-летия Госкомитета судебных экспертиз

26 апреля 2023 16:40
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Новости Беларуси. Президент учредил памятный нагрудный знак в честь 10-летия Государственного комитета судебных экспертиз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лукашенко учредил памятный нагрудный знак в честь 10-летия Госкомитета судебных экспертиз-1

Указ об этом сегодня, 26 апреля, подписал Александр Лукашенко. Нагрудным знаком могут награждаться сотрудники Комитета, работники подчиненных ему организаций, достигшие высоких результатов в служебной деятельности и внесшие значительный вклад в становление и развитие ведомства.

# Госнаграды # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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