«1 мая – Международный день труда». Какие мероприятия поведет профсоюз?

Екатерина Забенько, СТВ : 22 апреля всем миром вышли на субботник, собрали колоссальную сумму денег, чтобы помочь тем, кому это особенно необходимо. Как на сегодня, люди с охотой выходят на такие республиканские масштабные мероприятия, где нужно потрудиться?

Социальные ориентиры, профессиональные цели и медицинские возможности как для пациентов, так и для самих врачей. Как в Минске воплощаются в жизнь государственные задачи по поддержке людей абсолютно во всех жизненных ситуациях? В программе « Большой город » на СТВ поговорили, чего ждать минчанам от социальных служб, профсоюзов и здравоохранения.

Александр Щекович, председатель Минского городского объединения профсоюзов:

Люди разные. Расхожее мнение: я плачу налоги, зачем мне выходить? Вопрос не в налогах. Вопрос в трудовой дисциплине. Выйти с коллективом. Это трудотерапия в хорошем понимании. Наши предприятия с удовольствием откликаются. Участие принимают на самих предприятиях, убирают их территорию. Часть людей выходит в различных парках убирать. Посмотрите, с детками сколько людей выходит, как дети радуются. И родители уже прививают традиции субботника, когда выходили все жители дворов, высаживали деревья, это был объединяющий момент.

Екатерина Забенько:

Это же советские традиции, мы все любим, помним. Ну и приглашайте, наверное, на маевку.

Александр Щекович:

Друзья! 1 мая – Международный день труда, трудящихся. В этот день профсоюзы нашей страны отмечают праздник 1 Мая. Хотелось бы пригласить принять участие в маевке, которая состоится в парке Победы. С 11 часов начнется возложение цветов к обелиску «Город-герой Минск». Дальше будут выступление, часть митинга, где примут участие руководство страны, наниматели, профсоюзы, будут большие интерактивые площадки, где взрослые и дети найдут себе что-то интересное. Будет великолепная концертная программа, будет работа торговли. Мы всем обещаем хорошее, веселое и доброе настроение.

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