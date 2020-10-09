В Минске 10-11 октября пройдут ярмарки. Где и во сколько

Новости Беларуси. Очередные сельскохозяйственные ярмарки пройдут 10-11 октября в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Очередные сельскохозяйственные ярмарки пройдут 10-11 октября в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Самая крупная развернется на площадке у «Чижовка-Арены». Кроме этого, ярмарки запланированы и в каждом районе Минска. Тут можно будет приобрести плодоовощную, мясную, молочную и рыбную продукцию. Участие в ярмарках примут торговые и сельскохозяйственные организации, предприятия потребительской кооперации, а также фермеры из разных регионов Беларуси.
Режим работы – с 10:00 до 16:00. Отдельные ярмарки закроются в 17:00.