Прямой эфир

В Минске 10-11 октября пройдут ярмарки. Где и во сколько

09 октября 2020 13:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Очередные сельскохозяйственные ярмарки пройдут 10-11 октября в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске 10-11 октября пройдут ярмарки. Где и во сколько-1

Самая крупная развернется на площадке у «Чижовка-Арены». Кроме этого, ярмарки запланированы и в каждом районе Минска. Тут можно будет приобрести плодоовощную, мясную, молочную и рыбную продукцию. Участие в ярмарках примут торговые и сельскохозяйственные организации, предприятия потребительской кооперации, а также фермеры из разных регионов Беларуси.

В Минске 10-11 октября пройдут ярмарки. Где и во сколько-4

Режим работы – с 10:00 до 16:00. Отдельные ярмарки закроются в 17:00.

# Ярмарки в Минске # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко о СМИ: за переобувшихся будут отвечать руководители персонально
09 октября 2020 13:42

Александр Лукашенко о СМИ: за переобувшихся будут отвечать руководители персонально

Роман Головченко: рассмотрение сегодня вопроса о совместных мерах развития экспорта очень своевременно
09 октября 2020 11:34

Роман Головченко: рассмотрение сегодня вопроса о совместных мерах развития экспорта очень своевременно

Александр Лукашенко: сохраним стабильность внутри Беларуси – выживем, нет – нас разделят
09 октября 2020 10:50

Александр Лукашенко: сохраним стабильность внутри Беларуси – выживем, нет – нас разделят