«Яркие цвета, много современных технологий». Молодым педагогам Минской области показали, как работают кабинеты под открытым небом

Новости Беларуси. «Беларусь – это мы». Под таким девизом прошел Минский областной молодежный форум, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В нем приняли участие более 800 жителей области.

Молодежь разделили на группы, в составе которых участники форума посетили предприятия и учреждения столичного региона. Работали секции по направлениям «сельское хозяйство», «строительство», «экономика» и «социальная сфера».

Так, например, в средней школе № 1 деревни Копище организовали экскурсию для молодых педагогов. Учителям показали, как работают кабинеты под открытым небом, а также познакомили с новыми технологиями.

Надежда Крикало, участница форума (Клецкий район):

Эта школа поразила, наверное, всем, потому что я впервые в такой школе. И своими, наверное, яркими красками, что очень интересно детям. Яркие цвета, много новых современных технологий, большой бассейн – все на хорошем уровне.