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«Яркие цвета, много современных технологий». Молодым педагогам Минской области показали, как работают кабинеты под открытым небом

09 октября 2020 13:56
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Новости Беларуси. «Беларусь – это мы». Под таким девизом прошел Минский областной молодежный форум, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В нем приняли участие более 800 жителей области.

«Яркие цвета, много современных технологий». Молодым педагогам Минской области показали, как работают кабинеты под открытым небом-1

Молодежь разделили на группы, в составе которых участники форума посетили предприятия и учреждения столичного региона. Работали секции по направлениям «сельское хозяйство», «строительство», «экономика» и «социальная сфера».

«Яркие цвета, много современных технологий». Молодым педагогам Минской области показали, как работают кабинеты под открытым небом-4

Так, например, в средней школе № 1 деревни Копище организовали экскурсию для молодых педагогов. Учителям показали, как работают кабинеты под открытым небом, а также познакомили с новыми технологиями.

«Яркие цвета, много современных технологий». Молодым педагогам Минской области показали, как работают кабинеты под открытым небом-7

Надежда Крикало, участница форума (Клецкий район):
Эта школа поразила, наверное, всем, потому что я впервые в такой школе. И своими, наверное, яркими красками, что очень интересно детям. Яркие цвета, много новых современных технологий, большой бассейн – все на хорошем уровне.

«Яркие цвета, много современных технологий». Молодым педагогам Минской области показали, как работают кабинеты под открытым небом-10

Манан Даллакян, участница форума (Крупский район):
Показали нам отличную школу, мне она очень понравилась. Новые технологии, также вот эти всякие парки культуры и микрофоны, которые установлены на площади.

# Государственная политика в области образования # общество # Надежда Крикало # Манан Даллакян # Фотофакт

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