«Главное – иметь свою точку зрения». Что говорят участники молодёжного форума «Беларусь – это мы»

Новости Беларуси. Областной форум «Беларусь – это мы» 9 октября открылся в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несколько сотен молодых людей из Центрального региона говорили о порядке, мире и безопасности, что сегодня волнует каждого.

Поскольку на форум собралась работающая молодежь, многие делились своим профессиональным опытом. Среди участников – учителя, медики, сотрудники крупных промышленных предприятий. Активисты считают, что для развития как экономики, так и социальной сферы нужно прилагать максимум усилий самим, а не беспечно вестись на сыр в мышеловке.

Тимур Абибуллаев, участник форума: Я считаю как медицинский работник, что главное – не поддаваться тому, что сейчас происходит, иметь свою точку зрения. И главное – оставаться дома, потому что сейчас мы до сих пор еще подвержены распространению коронавирусной инфекции, опять-таки как медицинский работник я это говорю. И, конечно, массовые беспорядки, которые сейчас происходят, к хорошему не приводят, к сожалению, и не приведут, потому что мы за то, чтобы Беларусь была мирная и независимая.

Дмитрий Яскевич, участник форума:

Я хотел бы жить в мире, спокойствии, солидарности, не беспокоиться, что завтра что-то произойдет, жить в согласии со своими близкими, работать, совершенствоваться, стремиться к чему-то высшему.

Для участников форума организовали экскурсии. Они посетили ряд наиболее успешных компаний Минской области.