Директор ЖКХ Заводского района Минска: «Наносятся вандальные надписи разного характера»

Новости Беларуси. В Минске по-прежнему фиксируются случаи вандальных надписей и рисунков на зданиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ситуация в который раз затронула архитектуру Заводского района. Во дворе улицы Томской на повысительной насосной станции появились граффити с изображением протестных лидеров и нецензурные надписи.

Такие поступки подпадают под статью Административного кодекса и влекут штраф в размере до 1 350 рублей.

Валентина Попкова, начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Заводского района:

Наш город, наш район – та же большая семья. И как бы ни смотрело общество на те проблемы, которые сегодня есть, – у каждого свое мнение, я это понимаю – тем не менее, надо к нашему дому относиться более лояльно, надо его любить, не портить стены, не развешивать наклейки, которые сегодня не каждый принимает. Есть эскизы, нанести детские рисунки для того, чтобы не раскалывать общество, на две какие-то группы, сделать нейтрально. Для того, чтобы детям было интересно, родителям было приятно смотреть.

С начала августа на борьбу с вандализмом в Заводском районе потрачено около 40 тысяч рублей. Как отмечают в ЖКХ, эти средства могли пойти на реконструкцию десятка детских площадок. Под кисть вандалов попадают игровые зоны, трансформаторные будки, жилые дома, скамейки, лестницы и тротуары.