Работники минского метро необычно напомнили о соблюдении масочного режима. С пассажирами пообщались ростовые куклы

В связи с этим администрации районов и профильные службы начали усиленный повсеместный мониторинг в общественных местах. На контроле – транспорт, объекты торговли и общепита.

Сотрудники столичной подземки также напомнили минчанам о необходимости соблюдения масочного режима. Они побывали практически на каждой станции Автозаводской линии, вручили листовки с важными правилами, а также маски тем, у кого их не было. А юных пассажиров развлекала и поучала ростовая кукла по имени Метрович.

Подобные профилактические мероприятия проводятся не в первый раз. Сами минчане с пониманием относятся к необходимым мерам, однако находятся и нарушители.

Обязательно, вот здесь точно, даже на улице всегда в маске.

Всегда пользуюсь маской. Очень важно беречь себя и беречь близких своих.

Андрей Дроб, официальный представитель Минского метрополитена: Еще с весны прошлого года мы приняли активные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. В первую очередь мы поставили бесконтактные сенсорные дозаторы на всех вестибюлях всех станций. Тщательнейшей обработке подвергаются каждая станция, станционный комплекс. Это все то, чего касаются пассажиры, то есть и днем, и в вечернее время, и ночью тщательная обработка производится. Моются полы, обрабатываются поручни, поручни эскалаторов, тарелочки билетных касс.

Екатерина Хомченко, заведующая эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Особое внимание будет уделено, учитывая приближение религиозных праздников, костелам, а также соблюдению санитарно-эпидемических мероприятий в банках, почтовых отделениях. Помимо соблюдения масочного режима, необходимо придерживаться иных мер профилактики. Это соблюдение дистанцирования, проветривание помещений, соблюдение гигиены рук.

Всего в столице работают около 11,5 тысячи торговых объектов, в том числе рынки и торговые центры, где особенно многолюдно. Однако в последнее время участились случаи нарушения масочного режима или вовсе отсутствие необходимых противоэпидемиологических мероприятий. Поэтому тщательное внимание специалисты уделят и этим объектам.