«Цех вынужден работать в полуторасменном режиме». Что происходит на «Гомсельмаше»?

Новости Беларуси. «Гомсельмаш» – один из крупнейших производителей сельхозтехники, входит в число лидеров мирового рынка комбайнов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Холдинг выпускает десятки моделей, которые, что называется, в полях России, Украины, Казахстана, Чехии, Словакии, Китая и стран Балтии.

Дмитрий Шкварков, главный начальник цеха ОАО «Гомсельмаш»:

В цеху у нас сейчас горячая пора. Идет плановая отгрузка машин на Витебскую область. Для выполнения данной задачи цех вынужден работать в полуторасменном режиме с выполнением задания на 200 и более процентов.

В начале лихих 90-х «Гомсельмашу» пришлось пересмотреть стратегию. Привлекли субсидии. И вуаля – имеем тот результат, на который трудились тысячи работников. Но и на достигнутом не останавливаются ни на минуту. Работники МАЗа: «Люди не протестуют, ничего такого нет»

Нина Дуброва, ведущий инженер управления энергетикой ОАО «Гомсельмаш»:

Наше предприятие работало и в понедельник, и сегодня, и завтра будет. Ритмично, ровно. Мне как представителю более взрослой половины «Гомсельмаша» очень приятно видеть, что разновозрастная аудитория (и моего возраста, и помоложе, и совсем молодое поколение).