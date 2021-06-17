Работник широкого профиля. История о том, как фельдшер на селе заменяет терапевта, педиатра и даже гинеколога

Новости Беларуси. Доступность для каждого. В Воложинском районе все внимание сельской медицине. За последние два года были отремонтированы амбулатория и больница сестринского ухода, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В планах обновить и Дорский фельдшерско-акушерский пункт. Учреждение обслуживает 11 деревень. Чтобы оперативнее оказать помощь больным, ФАПу подарили скутер. Материал Ольги Шерсневой.

Ольги Шерснева, корреспондент:

Наталья Лазяник в медицине 15 лет. Говорит, важна не только квалификация специалиста, но и индивидуальный подход к каждому пациенту. К слову, в этом ФАПе сегодня обслуживаются жители 11 деревень, а это почти 800 человек.

Свой трудовой стаж Наталья Лазяник начинала акушеркой в воложинским роддоме, но душу тянуло на село. Женщина переехала в агрогородок Доры и начала работать в местном фельдшерско-акушерском пункте. Сейчас она заведующая медучреждением, работник широкого профиля – заменяет сразу нескольких специалистов. Ведь фельдшер на селе считается и педиатром, и терапевтом, и даже акушером-гинекологом.