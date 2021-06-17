Работник широкого профиля. История о том, как фельдшер на селе заменяет терапевта, педиатра и даже гинеколога
Новости Беларуси. Доступность для каждого. В Воложинском районе все внимание сельской медицине. За последние два года были отремонтированы амбулатория и больница сестринского ухода, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В планах обновить и Дорский фельдшерско-акушерский пункт. Учреждение обслуживает 11 деревень. Чтобы оперативнее оказать помощь больным, ФАПу подарили скутер.
Материал Ольги Шерсневой.
Ольги Шерснева, корреспондент:
Наталья Лазяник в медицине 15 лет. Говорит, важна не только квалификация специалиста, но и индивидуальный подход к каждому пациенту. К слову, в этом ФАПе сегодня обслуживаются жители 11 деревень, а это почти 800 человек.
Свой трудовой стаж Наталья Лазяник начинала акушеркой в воложинским роддоме, но душу тянуло на село. Женщина переехала в агрогородок Доры и начала работать в местном фельдшерско-акушерском пункте. Сейчас она заведующая медучреждением, работник широкого профиля – заменяет сразу нескольких специалистов. Ведь фельдшер на селе считается и педиатром, и терапевтом, и даже акушером-гинекологом.
Наталья Лазяник, заведующая Дорским фельдшерско-акушерским пунктом Воложинской ЦРБ:
Доры у нас омолаживаются. У нас очень много приезжих людей, дачников много. А остальные десять деревень – люди пожилого возраста. И, естественно, мы уже знаем, когда у них лекарство должно закончиться, когда нужно выписать им рецепт, мы уже даже можем сами обзвонить их – нужно ли им это лекарство, передаем. И соцработники приходят, мы ими передаем лекарства. Стараемся, чтобы люди не оставались без лекарств. Аптеку мы заказываем каждую неделю, лекарства востребованные.
Подробности в видеоматериале.