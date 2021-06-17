Нужно ли в Беларуси ужесточать отношение к абортам? Мнение руководителя объединения «Защита прав отцов и детей»

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу « Точки над i ». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:

Вы считаете, что у нас в стране уже достаточно много таких отцов, которые готовы на себя взять ответственность за жизнь ребенка в совсем маленьком возрасте, младенца?

Олег Бакулин, руководитель ОО «Защита прав отцов и детей»:

Конечно, очень много. Я скажу вам вот как. Если человек социально уже созрел, чтобы себя чувствовать отцом, передать заботу и внимание другому человеку… Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Что значит созрел? Уточните. Олег Бакулин:

Созрел – значит, поступать так, чтобы нести за свои поступки ответственность полностью. Алеся Лакина:

Мне кажется, делают аборты как раз те, которые не созрели. Олег Бакулин:

Человек – это социальное существо, он живет не только для себя, но и для того, чтобы воспитать своих детей и дать продолжение, чтобы не закончился его род, так скажем. Чтобы дать продолжение, нужно заниматься воспитанием своих детей. А воспитывать их нужно не для себя, опять же, а для общества. Как бы ни звучало это, может быть, высокопарно, но мы воспитываем детей не для себя, а для общества, потому что дети наши должны быть тоже социализированы. Алеся Лакина:

Но ведь в XXI веке очень много чайлдхейтеров, которые терпеть не могут детей, просто ненавидят их. Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

А есть мужчины, которые просто обожают детей. Алеся Лакина:

Вот те, которые обожают, пускай и рожают. А другие пускай не рожают.