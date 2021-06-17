Нужно ли в Беларуси ужесточать отношение к абортам? Мнение руководителя объединения «Защита прав отцов и детей»
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Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:
Вы считаете, что у нас в стране уже достаточно много таких отцов, которые готовы на себя взять ответственность за жизнь ребенка в совсем маленьком возрасте, младенца?
Олег Бакулин, руководитель ОО «Защита прав отцов и детей»:
Конечно, очень много. Я скажу вам вот как. Если человек социально уже созрел, чтобы себя чувствовать отцом, передать заботу и внимание другому человеку…
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Что значит созрел? Уточните.
Олег Бакулин:
Созрел – значит, поступать так, чтобы нести за свои поступки ответственность полностью.
Алеся Лакина:
Мне кажется, делают аборты как раз те, которые не созрели.
Олег Бакулин:
Человек – это социальное существо, он живет не только для себя, но и для того, чтобы воспитать своих детей и дать продолжение, чтобы не закончился его род, так скажем. Чтобы дать продолжение, нужно заниматься воспитанием своих детей. А воспитывать их нужно не для себя, опять же, а для общества. Как бы ни звучало это, может быть, высокопарно, но мы воспитываем детей не для себя, а для общества, потому что дети наши должны быть тоже социализированы.
Алеся Лакина:
Но ведь в XXI веке очень много чайлдхейтеров, которые терпеть не могут детей, просто ненавидят их.
Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
А есть мужчины, которые просто обожают детей.
Алеся Лакина:
Вот те, которые обожают, пускай и рожают. А другие пускай не рожают.
Олег Бакулин:
Понятно, есть. Вот вы сказали, например, пролайф движение – но есть и другие движения, например, прочойс. Это та, которая считает, что мое тело – мое дело. Если бы каждый из нас относился так к этому, каждая женщина… Мужчин получилось так, что природа никак не может – миллион долларов еще ждет, чтобы первому мужчине, который родит ребенка. Более того, многие мужчины, в Австралии, например, делают операции, чтобы стать женщиной. Почему? Потому что там женщины ценятся больше.
Юлия Крыницкая:
Это, мне кажется, уже другая крайность.
Олег Бакулин:
Да, но смысл в том, что если бы у нас женщины были все такие, эгоистически подходили к этим вопросам, я не говорю о том, чтобы и в будущем тоже, но на настоящем этапе, в этом случае нас постигла бы демографическая дыра. У нас бы население было не похоже на белорусов, а похоже на пакистанцев, индусов, таджиков, китайцев.
Юлия Крыницкая:
Аборты запрещены в нескольких десятках стран вообще, в некоторых очень жестко. Например, наша соседка Польша недавно присоединилась к этому, чем вызвала многотысячные акции протеста. На ваш взгляд, у нас чрезмерно демократичное отношение к абортам, надо ужесточить, или все-таки право выбора должно быть?
Олег Бакулин:
Здесь не надо ничего ужесточать. У нас настолько все лояльно, мне так кажется, с учетом моего видения, что ужесточать ничего не надо. Но нужно создать условия, чтобы женщина или подросток (бывает, что и 13-летние, и 14-летние, всякие случаи бывают в жизни), чтобы у них не было желания прерывать, и у их родителей тоже, которые ответственно подходят к своим детям. Чтобы они ждали этого, как праздника.
Алеся Лакина:
Надо избавиться от порицания общества в таком случае.
Олег Бакулин:
Это другое дело уже, это пропагандистская работа. Или, может, называться будет по-другому, разъяснения какие-то. Создание таких условий в обществе, чтобы эти материнство, детство были большим приоритетом. У нас, если многодетные матери, как правило нищие. Да, ведется работа, каждый год ведется.
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