Новая номинация – «Столичная бизнес-леди». Чемоданова об итогах конкурса «Женщина года – 2024»

Сильные стороны слабого пола. Говорим о роли женщины в нашей стране, а потенциал белорусок неисчерпаем. Как проявлять активную гражданскую позицию и быть счастливой в семье, заслужить авторитет коллег и оставаться настоящей женщиной? Об этом и не только поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, ведущая:

Одно из ярких масштабных мероприятий – это награждение женщин года. Как все прошло? Какими качествами обладают эти девушки-победительницы?

Ольга Чемоданова, председатель Минской городской организации БСЖ, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Мы действительно совсем недавно наградили наших женщин. Ежегодный конкурс «Женщина года – 2024» состоялся. К слову, это был городской этап 17-го республиканского конкурса. Традиционные номинации остались – это «Материнская слава», «Не стареют душой ветераны», «Успешный руководитель», «Активная гражданская позиция» и так далее. Женщины представлены в разных сферах, в бизнесе в том числе, поэтому появилась новая номинация – «Столичная бизнес-леди». Безусловно, мы не обошли стороной молодежь. Союз женщин награждал в этом году и активных молодых девушек, которые реализуют очень много проектов.

Ольга Чемоданова:

Каждый год, когда мы готовимся к этому мероприятию, поверьте, это как репетиция перед 8 Марта, потому что это всегда эмоционально, потому что нет мелких или лишних деталей даже в подготовке. Мы понимаем, что каждая должна уйти счастливой, чтобы люди радовались тому, что сегодня замечают этих женщин.