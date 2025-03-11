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Что необычного будет в новом этапе марафона «Разам з мастацтвам»? Владислава Артюковская раскрыла секреты

11 марта 2025 09:35
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Подвиги наших предков, славные страницы истории, героизм и мужество. Как донести все это потомкам в современных реалиях? В Беларуси есть множество произведений, фильмов, песен и книг, но сегодня нужны новые формы для сохранения памяти. Поэтому Молодежный театр эстрады при поддержке Министерства культуры Беларуси дал старт новому этапу общереспубликанской акции «Разам з мастацтвам» – «Слава Пераможцам!»

Об этом поговорили в студии «Нового утра» на РТР-Беларусь с Владиславой Артюковской, художественным руководителем Молодежного театра эстрады, и Владиславом Сазоновым, артист Молодежного театра эстрады, солистом вокально-инструментального ансамбля «Верасы».

Александр Стасевич, ведущий:
Это новый проект, он мультимедийный. Если можно, приоткройте завесу тайны.

Что необычного будет в новом этапе марафона «Разам з мастацтвам»? Владислава Артюковская раскрыла секреты-2

Владислава Артюковская, художественный руководитель Молодежного театра эстрады:
В этом году большая юбилейная дата – 80-летие Великой Победы. И, конечно, Молодежный театр эстрады не мог быть непричастным к этому великому событию. Поэтому наша уже полюбившаяся акция «Разам з мастацтвам» приобрела еще одно название – «Слава переможцам!» В этом проекте наши артисты не только поют, но и рассказывают о своих великих предках, о нашем героическом народе, который подарил нам эту Великую Победу.

Подробнее смотрите в видео.

# Великая Отечественная война # Молодежь Беларуси # Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # Владислава Артюковская

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