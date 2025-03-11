Что необычного будет в новом этапе марафона «Разам з мастацтвам»? Владислава Артюковская раскрыла секреты

Подвиги наших предков, славные страницы истории, героизм и мужество. Как донести все это потомкам в современных реалиях? В Беларуси есть множество произведений, фильмов, песен и книг, но сегодня нужны новые формы для сохранения памяти. Поэтому Молодежный театр эстрады при поддержке Министерства культуры Беларуси дал старт новому этапу общереспубликанской акции «Разам з мастацтвам» – «Слава Пераможцам!»

Об этом поговорили в студии «Нового утра» на РТР-Беларусь с Владиславой Артюковской, художественным руководителем Молодежного театра эстрады, и Владиславом Сазоновым, артист Молодежного театра эстрады, солистом вокально-инструментального ансамбля «Верасы».

Александр Стасевич, ведущий:

Это новый проект, он мультимедийный. Если можно, приоткройте завесу тайны.