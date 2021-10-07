«Работаю более 35 лет». В преддверии профессионального праздника в Минске наградили работников культуры

Новости Беларуси. За плодотворный труд и высокие достижения. Свыше 20 работников сферы культуры отметили почетными грамотами и благодарностями в преддверии профессионального праздника, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Среди них – сотрудники школ искусств, музеев, библиотек, а также артисты и музыканты. Награды вручил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. Церемония прошла в городской ратуше.

Елена Сирош, учитель Детской музыкальной школы искусств № 11 им. В.В. Оловникова: В школе я уже работаю более 35 лет. Работа настолько интересна, настолько творчески обогащена маленькими талантами, что желание приходить, творить, воспитывать и показывать маленьких талантов нашей стране – одно сплошное удовольствие.

Геннадий Пинчук, директор Детской музыкальной школы искусств № 14:

У учебного заведения большие достижения. Великолепный духовой оркестр, эстрадный оркестр. Замечательные ансамбли, хор младших классов, который получал Гран-при и первые места в Москве, Таллине, Петербурге. Великолепный оркестр, который достоин самых почетных званий в нашей стране, один из самых замечательных коллективов в республике (как эстрадный, так и духовой оркестр). Также очень много детей, которые стали профессиональными музыкантами. Работают в оперном театре, филармонии, за границей. Конечно, приятно, когда твой труд замечают, отмечают качество твоей работы.

Подарком стало и выступление творческих коллективов Минска. День работника культуры отметят в воскресенье, 10 октября.