«Наша рыба экологически чистая». Узнали у белорусов, почему им так нравится несвижская рыба

Новости Беларуси. Знатный род Радзивиллов в качестве наследия оставил нам и уникальную водную систему. Этот каскад прудов, который тянется от Несвижского замка, закладывался не только красоты ради. Здесь предприимчивые князья разводили рыбу. Так что карась и карп собственного производства шли не только на княжеский стол, но и на продажу. Ближайшие к замку пруды сейчас оставили как декоративные. Ну а в остальных по-прежнему разводят рыбу, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Карп, карась, белый амур, толстолобик. Только на ярмарках по лакомым ценам. Нина Слабыш каждый день со своим магазином на колесах отправляется в тур по городам и весям центрального региона. Ее рыбную точку наша съемочная группа застала в Несвиже.

Нина Слабыш, продавец рыбхоза «Альба»:

Мы продаем рыбу каждый день практически. Продаем в Минске, Столбцах, Узда, Несвиж, Городея, Снов. Рыба наша пользуется спросом. Даже на машинах есть наши номера, нам из Минска звонят и спрашивают, будет ли рыбка. Каждому покупателю Нина Степановна вот так ловким движением руки выловит ровно то, что нужно к столу. Нина Слабыш:

У нас очень хорошая проточность, рыба наша экологически чистая. Радзивилловские пруды все-таки сказываются, что рыба очень хорошая. Качество соответствует всем ГОСТам и нормам – наша рыба. На проверке проходит все, рыба наша хорошая и вкусная, люди с удовольствием покупают. Яна Шипко:

По сколько берут обычно?

Нина Слабыш:

Например, карася даже по 5, по 8, по 10 килограммов берут. Карпа берут по 4, по 5, по 6 штук, как у кого семья. Белый амур тоже очень любят, у нас еще толстолобик есть, сом у нас есть. Когда рыба будет в стоячей воде, рыба будет не совсем, а когда у нас проточность хорошая, у нас и зимой пруды не замерзают там, где наша рыбка хранится. И рыба очень чистая, посмотрите на ее вид, на ней нигде нет царапин, ничего, она чистая, хорошая рыба. В качестве бонуса – рецепт приготовления не отходя от кассы.

Нина Слабыш:

Я очень люблю рыбку. Вот карасика купите, я вам расскажу, как его приготовить. Возьмем карасика, почистили, делаете надрезики с одной, со второй стороны. Дальше берем муку, соль, сахар, перемешали, карасика обмакнули – и на сковородку. У вас будет румяная, вкусная, сладкая корочка, вы удовольствие получите съесть такую рыбку. Покупатели от такого маркетинга в восторге.