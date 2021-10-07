«Наша рыба экологически чистая». Узнали у белорусов, почему им так нравится несвижская рыба
Новости Беларуси. Знатный род Радзивиллов в качестве наследия оставил нам и уникальную водную систему. Этот каскад прудов, который тянется от Несвижского замка, закладывался не только красоты ради. Здесь предприимчивые князья разводили рыбу. Так что карась и карп собственного производства шли не только на княжеский стол, но и на продажу. Ближайшие к замку пруды сейчас оставили как декоративные. Ну а в остальных по-прежнему разводят рыбу, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Карп, карась, белый амур, толстолобик. Только на ярмарках по лакомым ценам. Нина Слабыш каждый день со своим магазином на колесах отправляется в тур по городам и весям центрального региона. Ее рыбную точку наша съемочная группа застала в Несвиже.
Нина Слабыш, продавец рыбхоза «Альба»:
Мы продаем рыбу каждый день практически. Продаем в Минске, Столбцах, Узда, Несвиж, Городея, Снов. Рыба наша пользуется спросом. Даже на машинах есть наши номера, нам из Минска звонят и спрашивают, будет ли рыбка.
Каждому покупателю Нина Степановна вот так ловким движением руки выловит ровно то, что нужно к столу.
Нина Слабыш:
У нас очень хорошая проточность, рыба наша экологически чистая. Радзивилловские пруды все-таки сказываются, что рыба очень хорошая. Качество соответствует всем ГОСТам и нормам – наша рыба. На проверке проходит все, рыба наша хорошая и вкусная, люди с удовольствием покупают.
Яна Шипко:
По сколько берут обычно?
Нина Слабыш:
Например, карася даже по 5, по 8, по 10 килограммов берут. Карпа берут по 4, по 5, по 6 штук, как у кого семья. Белый амур тоже очень любят, у нас еще толстолобик есть, сом у нас есть. Когда рыба будет в стоячей воде, рыба будет не совсем, а когда у нас проточность хорошая, у нас и зимой пруды не замерзают там, где наша рыбка хранится. И рыба очень чистая, посмотрите на ее вид, на ней нигде нет царапин, ничего, она чистая, хорошая рыба.
В качестве бонуса – рецепт приготовления не отходя от кассы.
Нина Слабыш:
Я очень люблю рыбку. Вот карасика купите, я вам расскажу, как его приготовить. Возьмем карасика, почистили, делаете надрезики с одной, со второй стороны. Дальше берем муку, соль, сахар, перемешали, карасика обмакнули – и на сковородку. У вас будет румяная, вкусная, сладкая корочка, вы удовольствие получите съесть такую рыбку.
Покупатели от такого маркетинга в восторге.
– Рыбу покупаем часто, всегда свежая, нам очень нравится.
– Периодически обязательно, это очень полезно, свежая рыба всегда, я думаю, на любом столе актуальное блюдо.
– Я люблю очень карпа и чаще всего покупаю именно карпа.
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