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«Работаю 25 лет непрерывно здесь». Лучшие сотрудники Городской детской инфекционной больницы отмечены наградами

21 октября 2022 19:23
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Новости Беларуси. Лучшие сотрудники Городской детской инфекционной клинической больницы отмечены высокими наградами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

«Работаю 25 лет непрерывно здесь». Лучшие сотрудники Городской детской инфекционной больницы отмечены наградами-1

Торжественная церемония прошла в рамках 35-летнего юбилея учреждения здравоохранения. На сцену за почетными грамотами и благодарностями поднялись 40 сотрудников. Это профессионалы своего дела, которые ежедневно стоят на страже здоровья юных пациентов. Всего в больнице более 900 сотрудников. У почти 150 из них стаж работы в учреждении более 20 лет.  

«Работаю 25 лет непрерывно здесь». Лучшие сотрудники Городской детской инфекционной больницы отмечены наградами-4

Ирина Лаготько, старшая медсестра диагностического отделения Городской детской инфекционной клинической больницы:  
Пришла я сюда в 1997 году, и работаю 25 лет непрерывно здесь. Из них 22 года – старшей медсестрой. Вся почти моя семья – дедушка, бабушка, моя тетя, мой муж, кстати, которого я встретила в этой клинике, он тоже здесь работает. Отделение наше включает в себя функциональную диагностику, ультразвуковую диагностику, эндоскопический кабинет, диспансерный кабинет, так что деток проходит много.

«Работаю 25 лет непрерывно здесь». Лучшие сотрудники Городской детской инфекционной больницы отмечены наградами-7

Марина Соколова, главный врач Городской детской инфекционной клинической больницы:  
Мы очень хорошо оснащены за последнее время, провели полную модернизацию, был построен новый корпус, было закуплено новейшее оснащение. У нас есть две реанимации на 24 койки с новым оборудованием. У нас есть МРТ-кабинет с наркозным специальным аппаратом, который позволяет делать МРТ деткам под наркозом.  

«Работаю 25 лет непрерывно здесь». Лучшие сотрудники Городской детской инфекционной больницы отмечены наградами-10

Ежегодно в больнице получают помощь более 25 тысяч детей. Сюда направляют самых сложных юных пациентов со всех уголков Беларуси. Клиника оснащена современным медицинским оборудованием, включая аппараты КТ и МРТ.  

# Учреждения здравоохранения # общество # Марина Соколова # Ирина Лаготько # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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