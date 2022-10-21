«Работаю 25 лет непрерывно здесь». Лучшие сотрудники Городской детской инфекционной больницы отмечены наградами

Новости Беларуси. Лучшие сотрудники Городской детской инфекционной клинической больницы отмечены высокими наградами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Торжественная церемония прошла в рамках 35-летнего юбилея учреждения здравоохранения. На сцену за почетными грамотами и благодарностями поднялись 40 сотрудников. Это профессионалы своего дела, которые ежедневно стоят на страже здоровья юных пациентов. Всего в больнице более 900 сотрудников. У почти 150 из них стаж работы в учреждении более 20 лет.

Ирина Лаготько, старшая медсестра диагностического отделения Городской детской инфекционной клинической больницы:

Пришла я сюда в 1997 году, и работаю 25 лет непрерывно здесь. Из них 22 года – старшей медсестрой. Вся почти моя семья – дедушка, бабушка, моя тетя, мой муж, кстати, которого я встретила в этой клинике, он тоже здесь работает. Отделение наше включает в себя функциональную диагностику, ультразвуковую диагностику, эндоскопический кабинет, диспансерный кабинет, так что деток проходит много.

Марина Соколова, главный врач Городской детской инфекционной клинической больницы:

Мы очень хорошо оснащены за последнее время, провели полную модернизацию, был построен новый корпус, было закуплено новейшее оснащение. У нас есть две реанимации на 24 койки с новым оборудованием. У нас есть МРТ-кабинет с наркозным специальным аппаратом, который позволяет делать МРТ деткам под наркозом.