«Работаю 25 лет непрерывно здесь». Лучшие сотрудники Городской детской инфекционной больницы отмечены наградами

Новости Беларуси. Лучшие сотрудники Городской детской инфекционной клинической больницы отмечены высокими наградами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Лучшие сотрудники Городской детской инфекционной клинической больницы отмечены высокими наградами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Торжественная церемония прошла в рамках 35-летнего юбилея учреждения здравоохранения. На сцену за почетными грамотами и благодарностями поднялись 40 сотрудников. Это профессионалы своего дела, которые ежедневно стоят на страже здоровья юных пациентов. Всего в больнице более 900 сотрудников. У почти 150 из них стаж работы в учреждении более 20 лет.
Ирина Лаготько, старшая медсестра диагностического отделения Городской детской инфекционной клинической больницы:
Пришла я сюда в 1997 году, и работаю 25 лет непрерывно здесь. Из них 22 года – старшей медсестрой. Вся почти моя семья – дедушка, бабушка, моя тетя, мой муж, кстати, которого я встретила в этой клинике, он тоже здесь работает. Отделение наше включает в себя функциональную диагностику, ультразвуковую диагностику, эндоскопический кабинет, диспансерный кабинет, так что деток проходит много.
Марина Соколова, главный врач Городской детской инфекционной клинической больницы:
Мы очень хорошо оснащены за последнее время, провели полную модернизацию, был построен новый корпус, было закуплено новейшее оснащение. У нас есть две реанимации на 24 койки с новым оборудованием. У нас есть МРТ-кабинет с наркозным специальным аппаратом, который позволяет делать МРТ деткам под наркозом.
Ежегодно в больнице получают помощь более 25 тысяч детей. Сюда направляют самых сложных юных пациентов со всех уголков Беларуси. Клиника оснащена современным медицинским оборудованием, включая аппараты КТ и МРТ.