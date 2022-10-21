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Лицензирование школ в Беларуси: о новых правилах рассказал министр образования

21 октября 2022 19:17
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Новости Беларуси. Новые правила в лицензировании детских садов и школ. 21 октября подписано соответствующее постановление Совета министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ призван стать гарантом законности и качества оказываемых образовательных услуг.  

Лицензирование школ в Беларуси: о новых правилах рассказал министр образования-1

Он позволит оценить все аспекты процесса обучения в том или ином учреждении. А главное, не допустить появления в профильной сфере организаций, преследующих сугубо коммерческие цели и работающих в ущерб государству.  

Лицензирование школ в Беларуси: о новых правилах рассказал министр образования-4

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:  
Вступление в силу закона о лицензировании включает в себя выполнение всеми участниками образовательного процесса необходимого государственного стандарта, который должен быть реализован вне зависимости от формы собственности, будь то государственное учреждение образования либо учреждение образования частной формы собственности. Включается целый комплекс. Это программы обучения, воспитания, материально-техническое оснащение, наличие необходимых санитарно-эпидемиологических условий для воспитания нашего подрастающего поколения.  

Лицензирование школ в Беларуси: о новых правилах рассказал министр образования-7

В случае нарушений установленных стандартов лицензию могут отозвать. Постановлением Совмина предусмотрен порядок перевода учеников в другое учреждение образования.  

# Школы в Беларуси # общество # Андрей Иванец # Фотофакт

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