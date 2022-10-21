Лицензирование школ в Беларуси: о новых правилах рассказал министр образования

Новости Беларуси. Новые правила в лицензировании детских садов и школ. 21 октября подписано соответствующее постановление Совета министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ призван стать гарантом законности и качества оказываемых образовательных услуг.

Он позволит оценить все аспекты процесса обучения в том или ином учреждении. А главное, не допустить появления в профильной сфере организаций, преследующих сугубо коммерческие цели и работающих в ущерб государству.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Вступление в силу закона о лицензировании включает в себя выполнение всеми участниками образовательного процесса необходимого государственного стандарта, который должен быть реализован вне зависимости от формы собственности, будь то государственное учреждение образования либо учреждение образования частной формы собственности. Включается целый комплекс. Это программы обучения, воспитания, материально-техническое оснащение, наличие необходимых санитарно-эпидемиологических условий для воспитания нашего подрастающего поколения.