Военные тренажёры и виртуальная практика. Как в Военной академии подходят к воспитанию курсантов?

Новости Беларуси. В 2022 году более 150 ребят из Минской области поступили в высшие военные учебные заведения Беларуси, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Такие данные озвучили во время сбора с руководителями по военно-патриотическому воспитанию. Он прошел в Военной академии. От Минской области более 100 участников – это военные комиссары районов и представители сферы образования. Говорили о наиболее эффективных и современных подходах к процессу обучения. В помощь – современные тренажеры. Особый акцент – на воспитание подрастающего поколения.

Ирина Будникова, начальник отдела воспитательной, идеологической работы и охраны детства управления по образованию Борисовского райисполкома:

Налажено системное взаимодействие с воинскими частями, которые закреплены за каждой школой. Также с помощью военного руководителя мы видим взаимодействие с военкоматами, педагогами-психологами, педагогами социальными. Расширена степень полномочий. Это не просто как раньше был военрук, это педагог, который помогает привить чувство патриотизма, осознанного отношения к воинской службе.

Игорь Тарабеш, военный комиссар Минской области:

Ребята всегда хотели идти, и это не меняется, в элитные подразделения воинской части. Силы специальных операций в первую очередь, спецназ внутренних войск, органы пограничной службы. Ребята уже со школьной скамьи готовят себя, как в старые добрые времена, к службе в Вооруженных Силах. Небольшое новшество, наверное: в этом году 26 девчонок нашей области также переступили пороги учреждений образования, в первую очередь Военной академии, где проходят сейчас обучение. И о них по первым месяцам учебы и службы очень позитивные отзывы.