Папа в декрете, а мама работает. Как белорус справляется с двойняшками?

Новости Беларуси. Эти мужчины на вес золота. Так утверждают не только женщины, но и статистика. В Беларуси папы в декрете хоть и перешагнули 1 %, но по-прежнему вызывают немало косых взглядов со стороны общества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И хоть в вопросе декретного отпуска белорусский закон предельно толерантен, не делая разницы между мужчиной и женщиной, таким бонусом спешат воспользоваться немногие представители сильного пола. С могилевской семьей, где папа доказал, что может все, познакомилась Юлия Мычка.

– Сегодня у нас на ужин макароны и котлетки куриные на пару.

– Сами готовили?

– Конечно, сам.

Все обязанности в семье Сапетовых супруги делят пополам, и декрет не стал исключением. Мама провела в отпуске по уходу за детьми ровно 1,5 года. Главным режиссером второго сезона «Незабываемый отпуск» выступил папа.

Виктор Сапетов:

Жене предложили выйти на работу, на хорошую должность. Посовещавшись на семейном совете, подумали, что можно и поменяться ролями. Я пойду в декрет, а она пойдет работать.

Семья воспитывает неугомонных двойняшек. Миша и Леша появились на свет 20 марта, в Международный день счастья. Когда на УЗИ врач сообщил, что видит два сердца, Екатерина даже испугалась – думала, патология. Новость о том, что она станет мамой сразу для двоих малышей, повергла ее в приятный шок. Дети родились всего за день до папиных именин. Так что в декрете Виктор всего лишь продолжает благодарить жену за самый дорогой подарок, свое «счастье в квадрате».

Екатерина Сапетова:

Кто-то восхищается именно папой. Как там папа? У некоторых есть косые взгляды. Ну, ты же мать, как ты могла оставить детей? Говорю: «Я не оставила детей чужому человеку, я оставила их родному отцу».

Виктор работает в газовой службе, и когда он впервые намекнул, что собирается сменить жену в декретном отпуске, коллеги решили, что это шутка.

Виктор Сапетов:

Когда говоришь, что в декрете находишься ты, то есть папа, у людей глаза по пять копеек, то есть: «Как? Сколько вашему лет?» Говорю: «Моим. У меня два по 2,5 года» – «Как, еще и двойня? Как ты справляешься? Как это вообще возможно?»

Папин декретный отпуск начался с пятницы. Последний день рабочей недели был своего рода подстраховкой на случай, если тест-драйв окажется слишком сложным.

Екатерина Сапетова:

День прошел очень быстро, очень здорово. От мужа не поступило ни одного звонка. Ни одного звонка, чтобы как поспать, то ли мы поели, во что одеть. Никакого вопроса. Я спокойно и до сих пор работаю, мне звонки поступают крайне редко. И то, действительно, они по делу.

Приготовить, загрузить стирку, погулять с детьми. Настоящее спасение для семей, где воспитывают несколько детей, – это режим. Когда голова идет кругом, сосредоточиться помогает тайм-менеджмент, объясняет Виктор. Вокруг папы в декрете стикеры с подсказками, меню, графики. С непрерывным потоком дел и обязанностей Виктор справляется на отлично.

Виктор Сапетов:

Кладешь детей спать, они засыпают, выходишь, идешь на кухню попить чайку, садишься, чай пьешь и понимаешь: а чего ты чай пьешь? Еще надо постирать, развесить, собрать белье, погладить, разложить, приготовить на завтра что-нибудь покушать. И вот так посидел, чай попил – и в работу.

Юлия Мычка, корреспондент:

В семье Сапетовых воспитывают не только умных и сильных мужчин, а еще очень заботливых. Среди сотни игрушек есть вот такая кухня. И вот, мужчина готовит ужин.

Когда детям исполнился год, родители полностью отказались от коляски. Прогулки с тех пор пешие и очень энергичные. До декретного «дембеля» Виктору осталось полгода. Потом он вернется на работу. По мнению психологов, родительские качества, приобретенные в отпуске по уходу за ребенком, только помогут в карьерном росте.