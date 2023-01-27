Перечёркнутые 40 лет трудового стажа. Мужчина чуть не остался без пенсии из-за ошибки в имени в паспорте

Новости Беларуси. Старый слоган настоящих журналистов «если не в дверь, так в окно» – наше руководство. Мы вскроем то, что годами прятали от телекамер, вывернем наизнанку тайны трудового беспредела и разберем мелкий шрифт товарных накладных. Программа «Народный контроль» на СТВ включает режим ревизии. Сыграем на стороне правды.

Константин Герцев, СТВ:

Профессиональный дембель, каждый четвертый белорус – человек пенсионного возраста. Несколько лет назад реформа, касаемая выхода на заслуженный отдых, наделала немало шума. Возрастной спидометр увеличил ранее допустимые значения: отныне женщины уходят на трудовой покой в 58, а мужчины в 63. Но даже когда часы бьют золотое время, стрелкам все равно мешают обстоятельства.

– А нам еще долго ждать?

– Вы не видите? Я обрабатываю документы предыдущего человека.

Константин Герцев:

Собрать документы на заветный статус еще тот квест. Нет-нет, но какой-нибудь справочки не хватает. Через раз профстаж как вырванные годы. Пробелы в трудовой мы восстановили вместе с героями «Народного контроля».

Святослав – написано, изменили на Светослав. Поставили печать, что исправленному верить. Всего лишь буква, а едва не перечеркнутые 40 лет трудового стажа. Подготавливая документы на заслуженный отдых, Светослав Гегеня вскрыл досель неизвестные детали своей же биографии. В справках с места работы, выданных на его фамилию, имени собственного так и не оказалось.

Светослав Гегеня:

В итоге то ли я там, а надо чтобы Светослав, в свидетельстве о рождении Светослав, в военном билете Светослав, в паспорте Святослав. Уже все, тоже не подходит. В трудовой Светослав, то Святослав. Все пришлось переделывать по-новой. Опасения подтвердились в отделе пенсий и пособий местного исполкома. Чиновники потерялись в догадках, но подшивать такие грамотешки все же не решились. Ответ был категоричен: без бумажки вы букашка, скатертью дорога в суд.

Александр Великоселец, начальник управления по труду, занятости и социальной защите Ивацевичского райисполкома:

Я не ведаю, хто яму сказаў. Я бачыў гэта ў газеце, чытаў, звярнуў увагу. А што мы яму сказалі кепскага? Калі мы назначым пенсію незаконна, так гэта ж неправільна, не таму чалавеку. Работала на вредном предприятии, а раньше уйти на пенсию не разрешили. Разобраться помогли профсоюзы – подробности здесь. Тишина, уединение, свежий воздух, первозданная природа. О таких, как наш герой, говорят: где родился, там и пригодился. В деревне Могилицы Ивацевичского района и началась его карьера. Здесь он получил свой первый трактор, и, нажав на газ, слоган «пахать» стал лейтмотивом всей его трудовой жизни.

Светослав Гегеня:

Вплоть до Украины я дошел, даже там был. По всей Беларуси был. Делал я хорошо, и благодарности, и премии были, все работы выполнял. Дюжина колхозов, райсельхозхимия, военное лесничество – последняя запись в трудовой. Отныне в его услугах там нужды не видят. Горе-пенсионеру только и остается довольствоваться домашними заботами. Да и на большее просто нет сил, здоровья днем с огнем не сыщешь. Светослав Гегеня:

Поставили на очередь менять тазобедренные суставы. Стою на учете по сахарному диабету, бывают и с сердцем проблемы. Без таблеток и лекарств не живем, вдвоем на этих лекарствах сидим. В поисках истины он готов достучаться до небес. С пилюлями в руках на свой страх и риск обивал пороги экс-нанимателей, но ответы здешних кадровиков были как под копирку.

Светослав Гегеня:

Куда ни обращались, как ни уговаривали переписать, боятся люди, говорят, что подсудное дело. А вдруг не ты был, мы не знаем, первый раз тебя в глаза видим. Есть такая фамилия, подняли документы, но мы же вас не знаем. А тех старых кадров уже нет. Первой тревогу забила жена пострадавшего и, не раздумывая, обратилась в профсоюзы. В областном объединении заверили, что доводить дело до суда необязательно, а бегать по бывшим работодателям и вовсе небезопасно.

Елена Беляк, правовой инспектор труда Брестской областной организации Белорусского профессионального союза работников леса и природопользования:

Когда увидели этого человека, что он еле-еле идет с палочкой, без посторонней помощи ему очень тяжело передвигаться, мы стали с ним разговаривать, общаться. И председатель нашей Брестской областной организации профсоюзов работников леса и природопользования сразу задала вопрос, спросила, подавал ли документы, чтобы определить какую-то группу инвалидности. Он сказал, что нет, сейчас не работает, лежал в больнице несколько раз. Переломить ход событий и подтвердить пенсионный стаж Светослава Гегени смогли в досудебном порядке. Кипы обращений, звонки, переговоры все-таки пролили свет на мрак документооборота.

Светослав Гегеня:

Первый паспорт у меня был правильный. Когда я уходил в армию в 1980 году, я паспорт сдал в паспортный стол, возвратился из армии, мне паспорт тот отдали, а потом меняли паспорт в 25 лет. Я поменял паспорт, и там написали «Святослав». Из-за этого все дальше и пошло. И куда ни устраивался на работу, они уже брали с паспортом. С больной головы на здоровую. Небожители в белых халатах после десятков обследований и медкомиссий определили группу инвалидности, а следом и размер ежемесячного пособия. Но на этом бюрократический триллер не закончился. Впереди у семьи Гегеня замена других жизненно важных документов. Дети, брак, недвижимость – все в правовом вакууме. «Народный контроль» предупреждает: сверяйте данные, не отходя от стойки, вероятность стать жертвой чьей-то халатности далеко не на уровне арифметической погрешности.

Елена Горлач, главный правовой инспектор труда областной организации Минска и Минской области профсоюза «Белпрофмаш»:

Многое зависит от нанимателя, работодателя – от того, как он подходит к оформлению трудовых отношений, какие записи в трудовую книжку вносятся. Теперь у нас аттестация рабочих мест, это тоже вопрос, который контролируют профсоюзы, в том числе по своевременному проведении аттестации рабочих мест нанимателями. Конечно, многие вопросы зависят от нанимателя. Хотелось бы пожелать, чтобы наши комиссии по назначению пенсий не совсем буквально и формально подходили к вопросам назначения пенсий работникам, у которых право на пенсию возникло до 1991 года. Надо понимать, какой это был период, доказательная база очень сложная. Если момент спорный и нет отказа, хотелось бы, чтобы вопросы пенсионного обеспечения решались в пользу работника. Константин Герцев:

То есть с вашей точки зрения, одна из ключевых проблем в местной вертикали власти. Те органы, которые курируют вопрос назначения пенсионного обеспечения, они ссылаются сугубо на какие-то строчки из нормативно-правовых актов и не рассматривают ситуацию под тем или иным углом?