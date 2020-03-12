Работает на экологию. МАЗ выпустил первый белорусский мусоровоз на газовом ходу

Новости Беларуси. Минский автомобильный завод выпустил первый белорусский мусоровоз на газовом ходу. 12 марта новинку презентовали в могилевском филиале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Минский автомобильный завод выпустил первый белорусский мусоровоз на газовом ходу. 12 марта новинку презентовали в могилевском филиале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Там ее, собственно, конструировали и собирали. Одной заправки сжатым газом хватает примерно на 250 километров, а это полный рабочий день. При этом экономия составляет 40 % в сравнении с дизельными аналогами. Важными плюсами являются также бесшумность и экологичность.
С новинкой знакомилась Ирина Недобоева.
Новый мусоровоз Минского автомобильного завода сконструировали и собрали в могилевском филиале. В отличие от дизельных аналогов, машина практически бесшумная и экологичная. Газовое оборудование четвертого поколения. Мусоровоз вырабатывает в 10 раз меньше угарного газа.
Павел Каранкевич, главный конструктор завода «Могилевтрансмаш»:
На данный момент это гордость нашего предприятия. Первый образец, которым мы гордимся. Будем показывать сейчас на всех тематических выставках. На нем мы не остановимся. Есть возможность, что улучшать и куда стремиться.
Ирина Недобоева, корреспондент:
Прямо в кабине новенького мусоровоза находится монитор камеры заднего вида. Теперь водитель может с каллиграфической точностью припарковаться у мусорных контейнеров. К слову, это не только удобно, но еще и безопасно.
На МАЗе уже подсчитали экономическую составляющую. Основные расходы эксплуатирующих организаций приходятся на топливо. Новый мусоровоз позволит его экономить. Следовательно, быстро окупится.
Юрий Пивоваров, начальник управления продаж спецтехники и шасси ОАО «Минский автомобильный завод»:
Уникальность данного автомобиля заключается в том, что он полностью спроектирован силами Минского автозавода. Он сделан на базе газомоторного шасси, которое позволяет экономить в первую очередь на эксплуатационных характеристиках. Мы сделали автомобиль, который работает на экологию. Он убирает мусор. Он сам не портит окружающую среду, если так можно сказать. И он экономит ресурсы организаций, которые привозят мусор. Как следствие, он позволяет, чтобы каждый человек в своей жировке ощутил меньшую стоимость за вывоз мусора.
Новинку успел оценить и министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Александр Терехов. По его словам, машина полностью соответствует требованиям, которые предъявляет к сфере коммунального хозяйства глава государства.
Александр Терехов, министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:
Данный экземпляр передается на эксплуатацию в могилевское предприятие. Несколько месяцев под нагрузкой в реальных условиях. Этот мусоровоз буквально соответствует тем задачам, которые ставят перед нами и глава государства, и правительство. Это снижение затрат: мусоровоз на газозатратном топливе. Естественно, мы понимаем, что это снижение эксплуатационных издержек, эксплуатационных затрат на топливо. Он мобильный, юркий, позволяет грамотно организовывать логистику, вывоз твердых отходов из дворовых территорий.
Мусоровоз уже прошел длительные испытания по безопасности и экологии. Новинка вышла надежной и неприхотливой. И получила одобрение Таможенного союза. Уже в ближайшем будущем газовые мусоровозы будут широко применяться не только в Беларуси, но и в странах СНГ.
*На правах рекламы