Работает на экологию. МАЗ выпустил первый белорусский мусоровоз на газовом ходу

Новости Беларуси. Минский автомобильный завод выпустил первый белорусский мусоровоз на газовом ходу. 12 марта новинку презентовали в могилевском филиале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там ее, собственно, конструировали и собирали. Одной заправки сжатым газом хватает примерно на 250 километров, а это полный рабочий день. При этом экономия составляет 40 % в сравнении с дизельными аналогами. Важными плюсами являются также бесшумность и экологичность. С новинкой знакомилась Ирина Недобоева. Новый мусоровоз Минского автомобильного завода сконструировали и собрали в могилевском филиале. В отличие от дизельных аналогов, машина практически бесшумная и экологичная. Газовое оборудование четвертого поколения. Мусоровоз вырабатывает в 10 раз меньше угарного газа.

Павел Каранкевич, главный конструктор завода «Могилевтрансмаш»:

На данный момент это гордость нашего предприятия. Первый образец, которым мы гордимся. Будем показывать сейчас на всех тематических выставках. На нем мы не остановимся. Есть возможность, что улучшать и куда стремиться.

Ирина Недобоева, корреспондент:

Прямо в кабине новенького мусоровоза находится монитор камеры заднего вида. Теперь водитель может с каллиграфической точностью припарковаться у мусорных контейнеров. К слову, это не только удобно, но еще и безопасно.

На МАЗе уже подсчитали экономическую составляющую. Основные расходы эксплуатирующих организаций приходятся на топливо. Новый мусоровоз позволит его экономить. Следовательно, быстро окупится.

Юрий Пивоваров, начальник управления продаж спецтехники и шасси ОАО «Минский автомобильный завод»:

Уникальность данного автомобиля заключается в том, что он полностью спроектирован силами Минского автозавода. Он сделан на базе газомоторного шасси, которое позволяет экономить в первую очередь на эксплуатационных характеристиках. Мы сделали автомобиль, который работает на экологию. Он убирает мусор. Он сам не портит окружающую среду, если так можно сказать. И он экономит ресурсы организаций, которые привозят мусор. Как следствие, он позволяет, чтобы каждый человек в своей жировке ощутил меньшую стоимость за вывоз мусора.

Новинку успел оценить и министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Александр Терехов. По его словам, машина полностью соответствует требованиям, которые предъявляет к сфере коммунального хозяйства глава государства.





Александр Терехов, министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:

Данный экземпляр передается на эксплуатацию в могилевское предприятие. Несколько месяцев под нагрузкой в реальных условиях. Этот мусоровоз буквально соответствует тем задачам, которые ставят перед нами и глава государства, и правительство. Это снижение затрат: мусоровоз на газозатратном топливе. Естественно, мы понимаем, что это снижение эксплуатационных издержек, эксплуатационных затрат на топливо. Он мобильный, юркий, позволяет грамотно организовывать логистику, вывоз твердых отходов из дворовых территорий.