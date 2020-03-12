Владимир Андрейченко: по вопросам на выездных приёмах можно сделать вывод о состоянии конституционной законности в регионе

Новости Беларуси. В Докшицах председатель нижней палаты парламента Владимир Андрейченко провел личный прием граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поделиться своими чаяниями пришли восемь человек. Одна семья даже приехала из соседней Минской области. Владимир Андрейченко в Докшицах: «Приятно, что мы вручаем паспорта таким замечательным молодым людям» На месте удалось снять сразу половину вопросов – с заменой балконов, газификацией частного сектора, медицинским обследованием детей.

Другие проблемы, которые требуют более пристального изучения, взяты на контроль.

Лилия Божелко, жительница Докшиц:

Владимир Павлович уже давно у нас. Я наслышана, что, кто к нему обращается, все вопросы разрешаются положительно. Он помогает людям. Мы обратились со своим вопросом. И я надеюсь, что у нас также все получится.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

В зависимости от вопросов, которые мы здесь получаем, можно сделать вывод о состоянии конституционной законности в данном регионе. Как защищены права и гарантии граждан Республики Беларусь. Вопросы разные, это понятно, что они будут. Жизнь есть жизнь. Надо с ними разбираться. Надо подключаться органам власти, депутатам надо быть постоянно рядом со своим избирателем, вникать в проблемы, оказывать помощь.