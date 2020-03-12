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Владимир Андрейченко: по вопросам на выездных приёмах можно сделать вывод о состоянии конституционной законности в регионе

12 марта 2020 16:47
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Новости Беларуси. В Докшицах председатель нижней палаты парламента Владимир Андрейченко провел личный прием граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Андрейченко: по вопросам на выездных приёмах можно сделать вывод о состоянии конституционной законности в регионе-1

Поделиться своими чаяниями пришли восемь человек. Одна семья даже приехала из соседней Минской области.

Владимир Андрейченко в Докшицах: «Приятно, что мы вручаем паспорта таким замечательным молодым людям»

На месте удалось снять сразу половину вопросов – с заменой балконов, газификацией частного сектора, медицинским обследованием детей.

Владимир Андрейченко: по вопросам на выездных приёмах можно сделать вывод о состоянии конституционной законности в регионе-3
Владимир Андрейченко: по вопросам на выездных приёмах можно сделать вывод о состоянии конституционной законности в регионе-4

Другие проблемы, которые требуют более пристального изучения, взяты на контроль.

Владимир Андрейченко: по вопросам на выездных приёмах можно сделать вывод о состоянии конституционной законности в регионе-6
Владимир Андрейченко: по вопросам на выездных приёмах можно сделать вывод о состоянии конституционной законности в регионе-7

Лилия Божелко, жительница Докшиц: 
Владимир Павлович уже давно у нас. Я наслышана, что, кто к нему обращается, все вопросы разрешаются положительно. Он помогает людям. Мы обратились со своим вопросом. И я надеюсь, что у нас также все получится.

Владимир Андрейченко: по вопросам на выездных приёмах можно сделать вывод о состоянии конституционной законности в регионе-9
Владимир Андрейченко: по вопросам на выездных приёмах можно сделать вывод о состоянии конституционной законности в регионе-10

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В зависимости от вопросов, которые мы здесь получаем, можно сделать вывод о состоянии конституционной законности в данном регионе. Как защищены права и гарантии граждан Республики Беларусь. Вопросы разные, это понятно, что они будут. Жизнь есть жизнь. Надо с ними разбираться. Надо подключаться органам власти, депутатам надо быть постоянно рядом со своим избирателем, вникать в проблемы, оказывать помощь.

Владимир Андрейченко: по вопросам на выездных приёмах можно сделать вывод о состоянии конституционной законности в регионе-12

Владимир Андрейченко подчеркнул важность таких приемов, особенно для представителей депутатского корпуса.

Владимир Андрейченко: по вопросам на выездных приёмах можно сделать вывод о состоянии конституционной законности в регионе-14
# Прием граждан # Лилия Божелко # Владимир Андрейченко

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